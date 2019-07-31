Экс-президенту Кыргызстана Бакиеву — 70. Живет в Лебяжьем, выучил белорусский язык, путешествует

«Курманбек, ты еще живой?»

Александр Лукашенко. О том, как это произошло, беглый президент рассказывал в интервью «Радыё Свабода» два года назад. Когда в Бишкеке началась революция, на тот момент еще президент Кыргызстана находился на юге страны. В один из дней ему позвонил Путин и сказал, что было бы целесообразно покинуть страну, потому что если начнется региональный конфликт, то «все повесят на него со всеми последствиями», пишет tut.by В Беларусь Бакиева пригласил личноко. О том, как это произошло, беглый президент рассказывал в интервью «Радыё Свабода» два года назад. Когда в Бишкеке началась революция, на тот момент еще президент Кыргызстана находился на юге страны. В один из дней ему позвонил Путин и сказал, что было бы целесообразно покинуть страну, потому что если начнется региональный конфликт, то «все повесят на него со всеми последствиями», пишет









«Видимо, дело к этому шло. Стали собираться определенные группы людей на юге, недовольных было много. А после этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку… я голос его знаю, мне трубку дали, его буквально первые слова: „Курманбек, ты еще живой?“ Я говорю: „Живой, слава Богу“. Второй вопрос был: „А ты комаров не сильно боишься?“ Я думаю, чего это он шутит, мне здесь не до шуток, при чем здесь комары? В какой ситуации я нахожусь. Я говорю: „Нет, я ведь долго жил на Волге, в России, там комаров тоже…“ А он: „А как ты смотришь, если я тебя заберу?“ Я сразу согласился. Потому что нет языкового барьера. Поэтому я сразу согласился, принял это предложение и переехал», — рассказывал Бакиев.

«Я не сильно загружен работой»

В интервью TUT.BY в 2015 году Бакиев называл Беларусь второй родиной и рассказывал, что пока дети были маленькие, семья несколько раз ездила на Припять летом.





«Мои дети с классом побывали уже практически во всех областях. Я больше общаюсь с природой и побывал практически во всех областях. У вас много красивых, тихих и уютных мест», — говорил экс-президент.





Кроме того, Бакиев выучил и белорусский язык: первое время он понимал 60−70% того, что говорят на белорусском языке. А потом стал смотреть новости на белорусском.





Бакиев не раз отмечал, что с Александром Лукашенко они близкие друзья. Правда, как сам беглый президент говорил ранее, встречаются редко.





«Мы редко встречаемся, но когда ты встречаешься с человеком, которого считаешь своим другом, обременять его разговорами о политике не хочется. Мы говорим о семье, детях, внуках, природе, внутреннем состоянии. Александр Григорьевич сделал все, что мог, для меня и моих близких, и я ему очень благодарен. Наши дети учатся в разных школах. Мои дети учатся в одной школе с внуками Александра Григорьевича. Естественно, они общаются, играют», — рассказывал TUT.BY Курманбек Бакиев.





В Беларуси, как он сам признавался в интервью «Свабодзе», Бакиев нашел работу, друзей «не из белорусского правительства» и жилье. В 2017 году Курманбек Бакиев работал «консультантом».





«Это работа в качестве консультанта, меня используют таким образом здесь мои бывшие партнеры. Вот такая работа. Я не сильно загружен работой. Больше занимаюсь детьми, внуками, собой. Раньше не было времени на это», — говорил Бакиев.





Супруга экс-президента Назгуль Толомушова тоже нашла работу в белорусской столице: сначала два года работала директором в отеле «На Замковой», а в октябре 2016 года она возглавила «Отель Минск», который входит в состав Управления делами президента Беларуси. Правда, там Толомушова проработала меньше года и уволилась по соглашению сторон.









Фото: «Аят-пресс»

Самый известный проект в Беларуси, связанный с именем Бакиева, — Белорусская национальная биотехнологическая корпорация с заявленным объемом инвестиций около 700 млн долларов. В июле этого года стало известно, что в ней есть доля родственников Бакиева: через шотландские офшоры доля в БНБК принадлежит племяннику Курманбека Бакиева Асылбеку Салиеву.





аниил Урицкий, который похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Директором компании является Дкоторый похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Минск отказал Бишкеку в его выдаче, усмотрев в преследовании политику. На родине Усенов был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок.

«Мы на шее у белорусского государства не сидим»

Для жилья в Беларуси Бакиеву сначала выделили президентскую резиденцию в Дроздах. Экс-президент рассказывал, что за жилье, воду, свет, коммунальные услуги его семья платит сама.





«Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает», — говорил Бакиев.





Позже, в 2012 году, семье беглого президента выделили участок в 15 соток в микрорайоне Лебяжий напротив «Минск-Арены», где он пять лет строил дом.









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Собственность семьи Бакиевых в Кыргызстане после побега президента решили национализировать. В список попало почти полсотни объектов, среди которых топливозаправочный комплекс и малый терминал столичного аэропорта «Манас», крупнейший на тот момент банк в стране — Азияуниверсалбанк, 49% акций оператора мобильной связи «Мегаком», цементный и ликероводочный заводы, две телерадиокомпании, многочисленные земельные участки и недвижимость, включая пансионаты на побережье озера Иссык-Куль, самолет, яхта, пять престижных автомашин, а также другие объекты и коммерческие предприятия.





Сам Бакиев национализацию называл рейдерством. И утверждал, что, будучи президентом, ежегодно декларировал свою собственность и там не было «каких-то заоблачных цифр».









«Я писал, что у меня есть, например, скот на некую сумму денег, у меня есть автомобиль, дом и так далее. Все в декларациях есть, они могут их поднять. Это не национализация, это рейдерство. Что такое национализация? Если государство забирает у кого-то его собственность, компенсирует ему эту стоимость и говорит: это теперь государственное. Вот это я понимаю национализация. А то, что они сделали… „Разбомбили“ эти два домика», — говорил Бакиев и утверждал, что никаких капиталов у него не было, а чем занимался сын-бизнесмен, он не знает.





Собственность своей семьи и близких экс-президент тоже называл довольно скромной: у детей два небольших домика, «не такие дворцы, что по 2−3 этажа вверх, один этаж вниз».

Белорусское гражданство Бакиева тормозит отношения между странами

В белорусскую Генеральную прокуратуру не раз поступало обращение об экстрадиции Бакиева в Кыргызстан. Но было решено его не выдавать. Беглый президент считает, что это справедливо.





«Белорусские власти сказали „нет“, и вполне справедливо, я считаю. Почему нет? Потому что сегодня в Кыргызстане нет справедливого суда. Ответ очень прост», — говорил Бакиев.





В самом Кыргызстане заявляют, что предоставление беглому экс-президенту Бакиеву белорусского гражданства, а также благоприятных условий для пребывания в Беларуси тормозит развитие отношений между странами.



