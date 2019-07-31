ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президенту Кыргызстана Бакиеву — 70. Живет в Лебяжьем, выучил белорусский язык, путешествует

01.08.2019 08:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После побега из страны Бакиев поселился в Беларуси, где получил белорусский паспорт, построил дом в Минске даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.

Экс-президенту Кыргызстана Бакиеву — 70. Живет в Лебяжьем, выучил белорусский язык, путешествует

«Курманбек, ты еще живой?»

В Беларусь Бакиева пригласил лично Александр Лукашенко. О том, как это произошло, беглый президент рассказывал в интервью «Радыё Свабода» два года назад. Когда в Бишкеке началась революция, на тот момент еще президент Кыргызстана находился на юге страны. В один из дней ему позвонил Путин и сказал, что было бы целесообразно покинуть страну, потому что если начнется региональный конфликт, то «все повесят на него со всеми последствиями», пишет tut.by


«Видимо, дело к этому шло. Стали собираться определенные группы людей на юге, недовольных было много. А после этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку… я голос его знаю, мне трубку дали, его буквально первые слова: „Курманбек, ты еще живой?“ Я говорю: „Живой, слава Богу“. Второй вопрос был: „А ты комаров не сильно боишься?“ Я думаю, чего это он шутит, мне здесь не до шуток, при чем здесь комары? В какой ситуации я нахожусь. Я говорю: „Нет, я ведь долго жил на Волге, в России, там комаров тоже…“ А он: „А как ты смотришь, если я тебя заберу?“ Я сразу согласился. Потому что нет языкового барьера. Поэтому я сразу согласился, принял это предложение и переехал», — рассказывал Бакиев.

«Я не сильно загружен работой»

В интервью TUT.BY в 2015 году Бакиев называл Беларусь второй родиной и рассказывал, что пока дети были маленькие, семья несколько раз ездила на Припять летом.

«Мои дети с классом побывали уже практически во всех областях. Я больше общаюсь с природой и побывал практически во всех областях. У вас много красивых, тихих и уютных мест», — говорил экс-президент.

Кроме того, Бакиев выучил и белорусский язык: первое время он понимал 60−70% того, что говорят на белорусском языке. А потом стал смотреть новости на белорусском.

Бакиев не раз отмечал, что с Александром Лукашенко они близкие друзья. Правда, как сам беглый президент говорил ранее, встречаются редко.

«Мы редко встречаемся, но когда ты встречаешься с человеком, которого считаешь своим другом, обременять его разговорами о политике не хочется. Мы говорим о семье, детях, внуках, природе, внутреннем состоянии. Александр Григорьевич сделал все, что мог, для меня и моих близких, и я ему очень благодарен. Наши дети учатся в разных школах. Мои дети учатся в одной школе с внуками Александра Григорьевича. Естественно, они общаются, играют», — рассказывал TUT.BY Курманбек Бакиев.

В Беларуси, как он сам признавался в интервью «Свабодзе», Бакиев нашел работу, друзей «не из белорусского правительства» и жилье. В 2017 году Курманбек Бакиев работал «консультантом».

«Это работа в качестве консультанта, меня используют таким образом здесь мои бывшие партнеры. Вот такая работа. Я не сильно загружен работой. Больше занимаюсь детьми, внуками, собой. Раньше не было времени на это», — говорил Бакиев.

Супруга экс-президента Назгуль Толомушова тоже нашла работу в белорусской столице: сначала два года работала директором в отеле «На Замковой», а в октябре 2016 года она возглавила «Отель Минск», который входит в состав Управления делами президента Беларуси. Правда, там Толомушова проработала меньше года и уволилась по соглашению сторон.


Фото: «Аят-пресс»
Самый известный проект в Беларуси, связанный с именем Бакиева, — Белорусская национальная биотехнологическая корпорация с заявленным объемом инвестиций около 700 млн долларов. В июле этого года стало известно, что в ней есть доля родственников Бакиева: через шотландские офшоры доля в БНБК принадлежит племяннику Курманбека Бакиева Асылбеку Салиеву.

Директором компании является Даниил Урицкий, который похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Минск отказал Бишкеку в его выдаче, усмотрев в преследовании политику. На родине Усенов был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок.

«Мы на шее у белорусского государства не сидим»

Для жилья в Беларуси Бакиеву сначала выделили президентскую резиденцию в Дроздах. Экс-президент рассказывал, что за жилье, воду, свет, коммунальные услуги его семья платит сама.

«Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает», — говорил Бакиев.

Позже, в 2012 году, семье беглого президента выделили участок в 15 соток в микрорайоне Лебяжий напротив «Минск-Арены», где он пять лет строил дом.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Собственность семьи Бакиевых в Кыргызстане после побега президента решили национализировать. В список попало почти полсотни объектов, среди которых топливозаправочный комплекс и малый терминал столичного аэропорта «Манас», крупнейший на тот момент банк в стране — Азияуниверсалбанк, 49% акций оператора мобильной связи «Мегаком», цементный и ликероводочный заводы, две телерадиокомпании, многочисленные земельные участки и недвижимость, включая пансионаты на побережье озера Иссык-Куль, самолет, яхта, пять престижных автомашин, а также другие объекты и коммерческие предприятия.

Сам Бакиев национализацию называл рейдерством. И утверждал, что, будучи президентом, ежегодно декларировал свою собственность и там не было «каких-то заоблачных цифр».


«Я писал, что у меня есть, например, скот на некую сумму денег, у меня есть автомобиль, дом и так далее. Все в декларациях есть, они могут их поднять. Это не национализация, это рейдерство. Что такое национализация? Если государство забирает у кого-то его собственность, компенсирует ему эту стоимость и говорит: это теперь государственное. Вот это я понимаю национализация. А то, что они сделали… „Разбомбили“ эти два домика», — говорил Бакиев и утверждал, что никаких капиталов у него не было, а чем занимался сын-бизнесмен, он не знает.

Собственность своей семьи и близких экс-президент тоже называл довольно скромной: у детей два небольших домика, «не такие дворцы, что по 2−3 этажа вверх, один этаж вниз».

Белорусское гражданство Бакиева тормозит отношения между странами

В белорусскую Генеральную прокуратуру не раз поступало обращение об экстрадиции Бакиева в Кыргызстан. Но было решено его не выдавать. Беглый президент считает, что это справедливо.

«Белорусские власти сказали „нет“, и вполне справедливо, я считаю. Почему нет? Потому что сегодня в Кыргызстане нет справедливого суда. Ответ очень прост», — говорил Бакиев.

В самом Кыргызстане заявляют, что предоставление беглому экс-президенту Бакиеву белорусского гражданства, а также благоприятных условий для пребывания в Беларуси тормозит развитие отношений между странами.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После побега из страны Бакиев поселился в Беларуси, где получил белорусский паспорт, построил дом в Минске даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов....
 
Новости дня
Новости разные
 
В России горят леса, а на юг Китая обрушился 9-балльный тропический шторм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика