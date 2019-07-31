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В России горят леса, а на юг Китая обрушился 9-балльный тропический шторм

01.08.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тропический шторм Wipha («Випа») в четверг утром обрушился на остров Хайнань в Южном Китае, принеся обильные осадки соседним регионам - провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанскому автономному району.



Как сообщили местные власти, для предотвращения и ликвидации возможных ЧП мобилизованы свыше 16 тыс. человек и 5,9 тыс. единиц спецтехники, передает ТАСС.

По данным китайских метеослужб, скорость ветра в отдельных районах превышает 23 метра в секунду, что эквивалентно 9-ти баллам по шкале Бофорта. На значительной территории в течение ближайших трех суток будут идти проливные дожди с выпадением до 200 мм осадков. Правительство оповестило население о необходимости соблюдать повышенную бдительность во избежание человеческих жертв и материального ущерба.

Днем ранее шторм парализовал жизнь в Гонконге, где из-за непогоды были прерваны торги на фондовой бирже, закрыты офисы, банки, перестали работать госучреждения.
 
 
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Тропический шторм Wipha («Випа») в четверг утром обрушился на остров Хайнань в Южном Китае, принеся обильные осадки соседним регионам - провинции Гуандун и...
 
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