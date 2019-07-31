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Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны

01.08.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиардное состояние на контрактах с МЧС и Минобороны, говорится в расследовании The Insider. У нее ребенок от Шойгу.

Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
Шойгу пошел по стопам Сердюкова (фото А.Никольский / РИА «Новости»)
Как утверждают источники издания в структурах, близких к МЧС, Шебунову долгое время связывали близкие личные отношения с министром обороны, бывшим главой МЧС Сергеем Шойгу.


Фото из «Экспресс-газеты»


Как пишет The Insider, структуры, в руководство которых официально входила Шебунова, заработали миллиарды рублей на строительстве военных городков, а ее бизнес-партнеры занимаются поставкой питания в войска и шитьем военной формы.

Связанные с Шебуновой подрядчики также поставляли для нужд Минобороны вещевое имущество; многие контракты при этом заключались на нерыночных условиях без проведения конкурса. Как подсчитал The Insider, в общей сложности связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС как минимум 6,5 миллиарда рублей.

«Открытые медиа» ранее писали, что Шебунова начала заниматься бизнесом в 2009 году, когда открыла два ресторана вместе с нынешним директором «Военторга» Владимиром Павловым.



В собственности у Шебуновой находится дом в поселке Жуковка, который она приобрела у одного из крупных подрядчиков Минобороны. Стоимость дома The Insider оценивает в 1,5 миллиарда рублей. Он расположен по соседству с особняком семьи Ротенбергов. Шебунова также является владелицей квартиры площадью 181 квадратный метр на улице Академика Павлова в Москве, которая досталась ей от совладельца одной из компаний-подрядчиков МЧС. Кроме того, она владеет дорогим рестораном на Минской улице в Москве. The Insider отмечает, что он закрылся 12 июня — на следующий день после того, как его посетил корреспондент издания.



The Insider в своем расследовании также упоминает публикацию «Экспресс-газеты» от 2006 года, в которой утверждалось, что Шебунова (в материале она фигурировала как Елена Ш-ва) является матерью ребенка Шойгу.

Предшественник Шойгу на посту министра обороны России Анатолий Сердюков покинул свой пост в 2012 году на фоне коррупционного скандала, в котором фигурировала глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Журналисты неоднократно писали, что ее связывают с Сердюковым близкие отношения. Васильева стала главной обвиняемой по делу «Оборонсервиса» — подконтрольной министерству компании, в которой были выявлены многомиллиардные хищения.


Ущерб от действий Васильевой оценили в три миллиарда рублей. В 2015 году обвиняемая получила пять лет колонии по статье о мошенничестве, но вскоре вышла на свободу по УДО. В 2018 году стало известно, что Сердюков вступил в брак с Васильевой.
 
 
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Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиардное состояние на контрактах с МЧС и Минобороны, говорится в расследовании The Insider. У нее ребенок от Шойгу.
 
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