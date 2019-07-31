Класковский: «Возможно, Лукашенко потирает руки, глядя на события в Москве»

gazetaby.com/ Кадры жесткого разгона оппозиционной акции в Москве многим белорусам напомнили март 2017-го. Тогда в белорусских городах силовики стали задерживать организаторов и активных участников нетунеядских маршей, а 25 марта в Минске по оценкам правозащитников были задержаны не менее 700 человек, пишет

Брутальные действия силовиков помогли властям сбить протестную волну, вызванную непопулярным декретом.

«Это логика деградации авторитарных режимов»

— Есть расхожее мнение, что режим Путина перенимает опыт белорусского режима. Действительно, с некоторым временным лагом мы видим, что в России повторяются события, которые были в Беларуси какое-то время назад. Вспоминается и Площадь-2010, и молчаливые протесты. Но на самом деле, я думаю, это логика развития, а точнее — деградации авторитарных режимов, — пояснил эксперт.









По мнению собеседника, и Александр Лукашенко, и Владимир Путин похожи тем, что пришли во власть в ареоле популярности. Однако со временем оба утратили эту популярность. О чем говорит разгром независимой социологии в Беларуси и победа «холодильника над телевизором» на фоне улетучивания эффекта от аннексии Крыма в России.





— Четвертый или пятый год в России падает уровень жизни. Все это вылилось в протесты. Ведь когда недовольство зреет, любой повод — как чиркнуть спичкой. В Москве, как известно, оппозиционных кандидатов грубо не допустили к участию в выборах в городскую Думу.

В чем разница между Минском и Москвой

По словам Александра Класковского, недопуск независимых кандидатов на выборы в Москве был лишь поводом для протестов:





— Вызрело новое поколение. Там было очень много молодежи среди протестующих. Это, кстати, отличие от нас. Потому что в Беларуси молодежь в основном аполитична и предпочитает не соваться в такие дела.

Москва и российская провинция — два разных мира

— Пока это не революционная ситуация в России. Бунтует столица. В регионах, насколько я знаю, неоднозначное отношение к протестам в Москве, — говорит политический обозреватель.





По словам Класковского, в Москве происходит ценностный протест либералов. Провинция живет качественно иной жизнью — здесь царит бедность. Столица и провинция в данном случае — как разные миры:





— Говорить о том, что вся Россия может встать на дыбы, не приходится.

Шанс для Беларуси

— Я думаю, что Лукашенко, глядя на события в Москве, злорадно потирает руки. Раньше говорили о тефлоновом рейтинге Путина, он действительно был очень высок. Но прошла эйфория по поводу «Крымнаша» и президент России полной ложкой хлебает последствия разочарования. И в этом есть какая-то рациональная надежда белорусских властей.









Возможно, на фоне обострения внутренних проблем у российских властей будет меньше времени и возможностей давить на официальный Минск вопросами об углубленной интеграции, считает собеседник «Салідарнасці». Но у этой медали есть и обратная сторона: как бы Кремль не решил исправить проблему падающего рейтинга присоединением новых земель.





В любом случае, отмечает эксперт, путинский режим входит в полосу деградации. И в среднесрочной перспективе Россию может ожидать большая политическая турбулентность.





— И в этом может также заключаться определенный шанс для Беларуси. Ведь практика показывает, что во времена российских потрясений, как это было в 1918-м и 1991-м, когда распались Российская империя и СССР, соответственно, Беларусь получала исторический шанс. Во-втором случае — на обретение независимости, — считает Александр Класковский. — Может быть какой-то тотальный кризис в период потрясений в России позволит Беларуси отстроиться от Москвы, как-то укрепить суверенитет, более четко обозначить перспективу своего европейского пути.



