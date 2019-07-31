Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе





Арина Соболенко / Из архива Reuters

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:3, 6:3. Здесь Арина посеяна под вторым номером, поэтому пропустила первый круг соревнований, а победа над Вандевеге вывела ее сразу в четвертьфинал.





В пятом гейме второго сета Соболенко реализовала тройной брейк-пойнт. Со злости Вандевеге сломала ракетку ударами о корт.





Игра длилась 1 час 14 минут и завершилась убедительной победой белоруски.



