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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на турнире в ан-Хосе во втором раунде обыграла американку Коко Вандевеге — 6:3, 6:3. Эта победа вывела нашу соотечественницу сразу в четвертьфинал,
Арина Соболенко / Из архива Reuters
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:3, 6:3. Здесь Арина посеяна под вторым номером, поэтому пропустила первый круг соревнований, а победа над Вандевеге вывела ее сразу в четвертьфинал.
В пятом гейме второго сета Соболенко реализовала тройной брейк-пойнт. Со злости Вандевеге сломала ракетку ударами о корт.
Игра длилась 1 час 14 минут и завершилась убедительной победой белоруски.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко на турнире в ан-Хосе во втором раунде обыграла американку Коко Вандевеге — 6:3, 6:3. Эта победа вывела нашу соотечественницу...
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