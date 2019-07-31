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Пьяный отец ударил сына шуфелем. Парня госпитализировали

01.08.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Молодечненский РОВД поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Он рассказал, что с раной на голове в больницу был доставлен 14-летний школьник. В обстоятельствах инцидента стали разбираться правоохранители.


Фото: minobl.mvd.gov.by


Оказалось, пьяный отец решил провести с сыном воспитательную беседу. Он выбросил детские кроссовки на улицу. На брань прибежала мать, которая заступилась за сына, мол, если воспитывать, то в трезвом состоянии.

Женщина чуть не получила удар. Мать защитила ребенка, оттолкнув в сторону отца. Отец догнал сына и ударил его по голове совком.

Увидев окровавленного ребенка, мать оказала первую помощь и вызвала медиков, но в милицию об инциденте не сообщала. Мальчика доставили в детскую больницу. Согласно медицинскому заключению, школьнику были нанесены легкие телесные повреждения.

За три года это первое сообщение в милицию о скандале в семье из деревни Гердутишки Молодечненского района. Раньше она была в списке семей, находящихся в социально-опасном положении. Но профилактическая работа дала свой результат — родители закодировались, атмосфера в семье наладилась.

 
Семья снова рискует попасть в эту категорию и, как считают правоохранители, требует постоянного контроля.

В действиях отца правоохранителями были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного статьей 153 УК Республики Беларусь «Причинение легкого телесного повреждения». В хозяйстве он работает помощником комбайнера.
 
 
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В Молодечненский РОВД поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Он рассказал, что с раной на голове в больницу был доставлен 14-летний школьник. В...
 
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