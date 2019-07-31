Пьяный отец ударил сына шуфелем. Парня госпитализировали

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Оказалось, пьяный отец решил провести с сыном воспитательную беседу. Он выбросил детские кроссовки на улицу. На брань прибежала мать, которая заступилась за сына, мол, если воспитывать, то в трезвом состоянии.





Женщина чуть не получила удар. Мать защитила ребенка, оттолкнув в сторону отца. Отец догнал сына и ударил его по голове совком.





Увидев окровавленного ребенка, мать оказала первую помощь и вызвала медиков, но в милицию об инциденте не сообщала. Мальчика доставили в детскую больницу. Согласно медицинскому заключению, школьнику были нанесены легкие телесные повреждения.





За три года это первое сообщение в милицию о скандале в семье из деревни Гердутишки Молодечненского района. Раньше она была в списке семей, находящихся в социально-опасном положении. Но профилактическая работа дала свой результат — родители закодировались, атмосфера в семье наладилась.





Семья снова рискует попасть в эту категорию и, как считают правоохранители, требует постоянного контроля.





В действиях отца правоохранителями были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного статьей 153 УК Республики Беларусь «Причинение легкого телесного повреждения». В хозяйстве он работает помощником комбайнера.







