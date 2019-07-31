﻿ Народный календарь с 1 по 7 августа. С Ильина дня погода поворачивает к осени. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народный календарь с 1 по 7 августа. С Ильина дня погода поворачивает к осени

01.08.2019 08:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По каким народным приметам в первую неделю августа определяли погоду наши предки, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».



1 августа. Макридин день. Оводы кусаются последний день. Заканчиваются летние работы, начинаются осенние. Говорят: Макрида мокра — и осень мокра, суха — и осень тоже. Еще одна народная примета: кто на Макриду поссорится, того весь год ждут склоки.

2 августа. Ильин день. Илья-пророк — распорядитель самых могучих сил природы, разъезжающий по небу на огненной колеснице и посылающий на землю молнии, гром и дождь. Этот божественный образ постепенно вытеснил из религиозных представлений славян бога Перуна, которого считали главным небесным распорядителем в дохристианские времена.

Говорили: если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель. По поверьям, дождевая вода, собранная в Ильин день, хорошо помогает от сглаза и порчи.

Чтобы не рассердить ненароком грозного библейского пророка, в этот день не работали и не выгоняли скот. Не рыли колодцы —  опасались, что вода в них будет плохая.


С Ильина дня погода поворачивает к осени, хотя жара может продержаться еще долго. Комары, считалось, кусаются последний день.

4 августа. День Марии Магдалины. Опасались молнии и не выходили в поле, в остальном же день считался счастливым.

5 августа. День Трофима-бессонника. Работа в поле кипела, и спать было некогда. Пора собирать калину. Найти в этот день хлебную матку — жирный стебель пшеницы или ржи с 12 колосьями — почти то же самое, что найти цветок папоротника в купальскую ночь: привалит необыкновенное счастье, исполнится сокровенное желание.

6 августа. День Бориса и Глеба. В этот день опасались грозы и не складывали копны — молнией подожжет: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».

7 августа. День Анны-холодницы. Говорили: какова погода до обеда, такова и зима до декабря, какова погода после обеда, такова зима после декабря.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По каким народным приметам в первую неделю августа определяли погоду наши предки, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
Опасный карантинный вредитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика