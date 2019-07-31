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90-е года вернулись: жителя Минского района похитили и выбивали несуществующий долг

01.08.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Минского района был избит и ограблен в собственной квартире, а затем вывезен в лес группой злоумышленников, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Потерпевший - 33-летний житель поселка Юбилейный - обратился в оперативно-дежурную службу Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД с заявлением. 


Поздним вечером, когда мужчина уже спал, к нему в квартиру через балкон влез неизвестный и начал избивать. Затем забрал из кармана джинсов Br650. На этом ночная эпопея не закончилась. Нападавший заставил мужчину выйти на улицу, где его ожидали двое. Жертву усадили в машину, в которой находились еще двое человек. Уже в салоне авто похищенный узнал нападавших, один из них вместе с ним работал на так называемых шабашках. Злоумышленники вывезли его в лес, где продолжили избивать и требовать вернуть несуществующий долг в $2,2 тыс. 
Но решительный отказ жертвы и угроза заявить в милицию заставили их поменять стратегию: произошедшее они попытались представить недоразумением. Нападавшие отвезли потерпевшего на квартиру к одному из них, устроили застолье, пили "мировые". Вот только жертва все равно не простила такого "розыгрыша". Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД установили личности подозреваемых, они были задержаны. 


Все ранее судимые за различные преступления. Так, 34-летний житель Петриковского района Гомельской области (из одной деревни с потерпевшим), освободившись из мест лишения свободы, нашел своего односельчанина и напросился к нему в помощники. Затем предложил взять и своего 33-летнего знакомого минчанина. Тогда мужчина согласился поработать с этой командой, которая впоследствии и решила сыграть с ним злую шутку. Еще одним нападавшим был 27-летний житель Хотимского района Могилевской области. Все фигуранты заключены под стражу и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж", "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы".

 Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление мотивов, а также иных обстоятельств, продолжаются. Действиям каждого из фигурантов будет дана правовая оценка.
 
 
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Житель Минского района был избит и ограблен в собственной квартире, а затем вывезен в лес группой злоумышленников, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
 
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