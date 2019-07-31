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Мирзиеев подарил Лукашенко статую хоккеиста

01.08.2019 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил Президенту Узбекистана статуэтку зубра, пишет БелТА.


фото БелТА

Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста. Президенты также пообщались в неформальной обстановке. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан. Как сообщалось, Президент Узбекистана сегодня прибыл с официальным визитом в Беларусь. 


Переговоры глав государств состоятся 1 августа во Дворце Независимости. 
Программа визита Шавката Мирзиеева также предусматривает посещение Парка высоких технологий. По итогам первого полугодия товарооборот между странами составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошло года. Белорусский экспорт вырос на 28,3% и достиг $88,8 млн. Импорт из Узбекистана превысил $24,3 млн, увеличившись на 15,6%.
 
 
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Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил Президенту Узбекистана...
 
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