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Белорусских авторов обязали делиться с Фондом президента

01.08.2019 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские авторы произведений с 2020 года будут обязаны отдавать 25% вознаграждения в Фонд президента по поддержке культуры и искусства.


фото из открытого доступа
 Об этом говорится в отредактированном законе «Об авторском праве и смежных правах», который вступает в силу через 10 месяцев.


Согласно закону, вознаграждение должны выплачивать изготовители оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений, а также юрлица и ИП, которые ввозят их в Беларусь, пишет telegraf.by

Собирает, распределяет и выплачивает вознаграждение организация по коллективному управлению имущественными правами. Она должна ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, направлять в Фонд 25% от суммы вознаграждения, собранного ею за каждый отчетный год.
 
 
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Белорусские авторы произведений с 2020 года будут обязаны отдавать 25% вознаграждения в Фонд президента по поддержке культуры и искусства.
 
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