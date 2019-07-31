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Белый дом сообщил детали разговора Трампа с Путиным
Источник материала: Партизан
Президенты двух стран обсуждали не только проблему пожаров в лесах Сибири.
Фото: Susan Walsh / AP
В ходе телефонного разговора в среду вечером президенты США и России обсудили не только проблему лесных пожаров в Сибири,
«Лидеры обсудили торговлю между Россией и США», - сказал он.
Ранее в Кремле сообщили, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил от имени США помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Там отметили, что российский президент поблагодарил американского коллегу и выразил надежду на то, что слова Трампа станут «залогом восстановления в будущем полноформатных отношений между двумя странами».
Последний раз Путин и Трамп встречались 28 июня во время саммита G-20 в японской Осаке. Тогда лидеры двух стран согласились с тем, что в интересах всего мирового сообщества улучшить двухсторонние отношения.
Две страны показали готовность «говорить по острым вопросам», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, но не все эти вопросы были подняты. К примеру, вопросы о россиянах, заключенных в тюрьмах в США. «Давайте наберемся терпения и посмотрим», — сказал он.
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Президенты двух стран обсуждали не только проблему пожаров в лесах Сибири.
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