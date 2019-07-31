Pagani показала новую модификацию Huayra - это родстер за 3,1 миллиона евро!

Источник материала: Tut.by

В 2016 году итальянская компания Pagani представила купе Huayra BC, еще более эксклюзивный и мощный вариант исходной «Уайры». Всего сделали 20 машин, а теперь компания подготовила открытую модификацию Huayra BC.





По сути, Huayra BC Roadster — это серьезно переработанная и облегченная версия базового родстера Huayra , который дебютировал весной 2017 года в Женеве. В основе машины — новый монокок, изготовленный из углеродного волокна и титана. Благодаря ему и облегченным элементам подвески снаряженная масса Huayra BC Roadster не превышает 1250 кг — и это лишь на 32 кг больше, чем у версии с кузовом купе.





Специально разработанный для Pagani мотористами отделения Mercedes-AMG шестилитровый битурбо-V12 стал еще мощнее — на родстере он развивает 800 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента.





Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с углепластиковыми синхронизаторами — расположен агрегат в одном картере с дифференциалом с электромеханической блокировкой.





Стилистика гиперкара изменилась незначительно, но аэродинамические элементы Huayra BC Roadster получил оригинальные — включая накладки, обтекатели, диффузор и заднее антикрыло. Динамических характеристик компания пока не раскрывает.





К слову, приставка BC в обозначении модели — это инициалы Бенни Кайолы, автомобильного коллекционера, который в свое время стал первым покупателем суперкаров Pagani. Названный в его честь родстер, как и исходное купе, также выпустят ограниченным тиражом, но вдвое большим — 40 экземпляров. Стоимость каждого — не менее 3,1 миллиона евро, причем все они уже раскуплены!