Из жителя Юбилейного в лесу выбивали долг

Источник материала: Аргументы и факты

Вечером в квартиру жителя посёлка Юбилейный (Минский район) влез неизвестный. Мужчин забрал 650 рублей и избил спящего. Затем заставил жертву выйти на улице, где их ждали еще двое.

Посадив пострадавшего в машину, его вывезли в лес, где начали избивать и требовать несуществующий долг в размере 2200 долларов.

Спустя какое-то время нападавшие остыли и попытались представить произошедшее недоразумением. Чтобы сгладить ситуацию, они отвезли потерпевшего на квартиру к одному из агрессоров и устроили застолье.

Несмотря на это пострадавший обратился в милицию.