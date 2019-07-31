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Из жителя Юбилейного в лесу выбивали долг

01.08.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из жителя Юбилейного в лесу выбивали долг
Фото из открытых источников

Вечером в квартиру жителя посёлка Юбилейный (Минский район) влез неизвестный. Мужчин забрал 650 рублей и избил спящего. Затем заставил жертву выйти на улице, где их ждали еще двое. 

Посадив пострадавшего в машину, его вывезли в лес, где начали избивать и требовать несуществующий долг в размере 2200 долларов. 

Спустя какое-то время нападавшие остыли и попытались представить произошедшее недоразумением. Чтобы сгладить ситуацию, они отвезли потерпевшего на квартиру к одному из агрессоров и устроили застолье. 

Несмотря на это пострадавший обратился в милицию. 

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Все они ранее были судимы. Мужчин заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «грабеж»,  «вымогательство» и «незаконное лишение свободы», сообщили в УВД Минского облисполкома. 

Из жителя Юбилейного в лесу выбивали долг
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33-летний мужчина обратился в милицию с заявлением об избиении и ограблении.
 
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