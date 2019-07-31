Из жителя Юбилейного в лесу выбивали долг

Вечером в квартиру жителя посёлка Юбилейный (Минский район) влез неизвестный. Мужчин забрал 650 рублей и избил спящего. Затем заставил жертву выйти на улице, где их ждали еще двое.
Посадив пострадавшего в машину, его вывезли в лес, где начали избивать и требовать несуществующий долг в размере 2200 долларов.
Спустя какое-то время нападавшие остыли и попытались представить произошедшее недоразумением. Чтобы сгладить ситуацию, они отвезли потерпевшего на квартиру к одному из агрессоров и устроили застолье.
Несмотря на это пострадавший обратился в милицию.
Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Все они ранее были судимы. Мужчин заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «грабеж», «вымогательство» и «незаконное лишение свободы», сообщили в УВД Минского облисполкома.