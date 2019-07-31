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В Индии изо рта семилетнего мальчика достали 500 зубов

01.08.2019 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии изо рта семилетнего мальчика стоматологи извлекли 500 зубов. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на The New Indian Express.


Фото: Ashwin Prasath

Маленького пациента 11 июля доставили в стоматологический колледж при больнице Савитха в Ченнае с отеками в нижней правой части челюсти. Стоматологам пришлось сделать рентген, который показал: в ротовой полости ребенка находится 526 зубов. Врачи классифицировали болезнь как сложную составную одонтому (одонтомой называют опухолеподобное поражение, представляющее собой порок развития зубов, которое обычно встречается в первые два десятилетия жизни).

Медики приняли решение прооперировать мальчика. На операцию под общим наркозом ушло порядка полутора часов. Хирурги удалили все лишние зубы размером от 0,1 до 15 миллиметров. Сейчас состояние пациента нормализовалось: у него 21 зуб, как у его сверстников. По заверению стоматологов, заболевание удалось распознать и остановить на ранней стадии.

Доктора также отметили, что причиной мутации могла стать «плохая генетика или неблагоприятная окружающая среда». В долгосрочной перспективе мальчику также уже ничего не угрожает. Возможно, в более зрелом возрасте (около 16 лет) ему понадобятся имплантаты, но это еще не точно.

 
 
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Маленького пациента 11 июля доставили в стоматологический колледж при больнице Савитха в Ченнае с отеками в нижней правой части челюсти.
 
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