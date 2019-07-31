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В Индии изо рта семилетнего мальчика достали 500 зубов
Источник материала: Tut.by
В Индии изо рта семилетнего мальчика стоматологи извлекли 500 зубов. Об этом
Маленького пациента 11 июля доставили в стоматологический колледж при больнице Савитха в Ченнае с отеками в нижней правой части челюсти. Стоматологам пришлось сделать рентген, который показал: в ротовой полости ребенка находится 526 зубов. Врачи классифицировали болезнь как сложную составную одонтому (
Медики приняли решение прооперировать мальчика. На операцию под общим наркозом ушло порядка полутора часов. Хирурги удалили все лишние зубы размером от 0,1 до 15 миллиметров. Сейчас состояние пациента нормализовалось: у него 21 зуб, как у его сверстников. По заверению стоматологов, заболевание удалось распознать и остановить на ранней стадии.
Доктора также отметили, что причиной мутации могла стать «плохая генетика или неблагоприятная окружающая среда». В долгосрочной перспективе мальчику также уже ничего не угрожает. Возможно, в более зрелом возрасте (около 16 лет) ему понадобятся имплантаты, но это еще не точно.
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Маленького пациента 11 июля доставили в стоматологический колледж при больнице Савитха в Ченнае с отеками в нижней правой части челюсти.
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