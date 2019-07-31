AliExpress докажет, что у него «не страшно» заказывать дорогие товары

Источник материала: Ежедневник



фото: zacaz.ru

С этой целью маркетплейс и российские дизайнеры создадут совместные коллекции.

AliExpress и Tmall обсуждают создание лимитированных коллекций одежды с российскими дизайнерами, включая Игоря Чапурина, а также с брендом «Смешарики». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев.

Так, с Игорем Чапуриным, который в том числе работал над гардеробами первых леди России — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой, обсуждается создание лимитированной коллекции базовой одежды и аксессуаров. Она должна выйти к распродаже в марте 2020 года. Также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей.

Директор бренда подтвердил эту информацию, пояснив, что контракты с AliExpress и Tmall дают возможность познакомить огромное число покупателей с маркой Chapurin, которая традиционно работает в люксовом сегменте.

Чапурин станет первым дизайнером, который создаст лимитированную коллекцию для китайской компании, но он не единственный, с кем ведутся переговоры. «Мы в принципе хотим показать покупателям, что заказывать более дорогие модные товары на AliExpress и Tmall не страшно», — рассказал Копылов.

Коллекцию для AliExpress и Tmall также подготовит художница Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса. Кроме того, факт переговоров с AliExpress подтвердила исполнительный продюсер проекта «Смешарики» Юлия Николаева. Она рассказала, что возможно создание совместной капсульной коллекции одежды: футболок, свитшотов, спортивных платьев и прочего.

Бренд Chapurin часто использует коллаборации. Например, в прошлом году Чапурин заключил контракт с компанией Hasbro, по игрушкам которой была снята кинофраншиза «Трансформеры». В декабре студия Paramount представила новую серию «Бамблби», а Чапурин к ней выпустил коллекцию одежды Bumblebee X Chapurin — брюки, худи, футболки и другое.