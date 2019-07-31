ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

AliExpress докажет, что у него «не страшно» заказывать дорогие товары

01.08.2019 09:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

AliExpress докажет, что у него «не страшно» заказывать дорогие товары

фото: zacaz.ru

С этой целью маркетплейс и российские дизайнеры создадут совместные коллекции.

AliExpress и Tmall обсуждают создание лимитированных коллекций одежды с российскими дизайнерами, включая Игоря Чапурина, а также с брендом «Смешарики». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев.

Так, с Игорем Чапуриным, который в том числе работал над гардеробами первых леди России — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой, обсуждается создание лимитированной коллекции базовой одежды и аксессуаров. Она должна выйти к распродаже в марте 2020 года. Также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей.

Директор бренда подтвердил эту информацию, пояснив, что контракты с AliExpress и Tmall дают возможность познакомить огромное число покупателей с маркой Chapurin, которая традиционно работает в люксовом сегменте.

Чапурин станет первым дизайнером, который создаст лимитированную коллекцию для китайской компании, но он не единственный, с кем ведутся переговоры. «Мы в принципе хотим показать покупателям, что заказывать более дорогие модные товары на AliExpress и Tmall не страшно», — рассказал Копылов.

Коллекцию для AliExpress и Tmall также подготовит художница Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса. Кроме того, факт переговоров с AliExpress  подтвердила исполнительный продюсер проекта «Смешарики» Юлия Николаева. Она рассказала, что возможно создание совместной капсульной коллекции одежды: футболок, свитшотов, спортивных платьев и прочего.

Бренд Chapurin часто использует коллаборации. Например, в прошлом году Чапурин заключил контракт с компанией Hasbro, по игрушкам которой была снята кинофраншиза «Трансформеры». В декабре студия Paramount представила новую серию «Бамблби», а Чапурин к ней выпустил коллекцию одежды Bumblebee X Chapurin — брюки, худи, футболки и другое.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С этой целью маркетплейс и российские дизайнеры создадут совместные коллекции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Pagani показала новую модификацию Huayra - это родстер за 3,1 миллиона евро!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика