В Осиповичах — новый руководитель региона

Источник материала: Асiповiцкi край

29 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей пяти райисполкомов Могилевской области, и во вторник внеочередная 19 сессия Осиповичского районного Совета депутатов 28 созыва утвердила в должности председателя Константина ЖИГУЦКОГО.

На сессию были приглашены члены райисполкома и начальники управлений и отделов, председатели сельских Советов депутатов, руководители предприятий, организаций и общественных объединений, также в ее работе приняли участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, его заместители и руководители структурных подразделений, помощник Президента страны — инспектор по Могилевской области Михаил Русый и другие.

Губернатор подчеркнул, что выбор кандидатуры будущего главы региона осуществлялся с особой тщательностью — ведь наш район играет особую роль в жизнедеятельности области, являясь одним из ведущих промышленных центров Приднепровья, крупным транспортным узлом и т.д. В итоге остановились на Константине Жигуцком — опытном профессионале, настоящем хозяине, которому по силам мобилизовать местные кадры на успешное выполнение поставленных задач. До этого он возглавлял Славгородский райисполком и зарекомендовал себя с наилучшей стороны, добившись реального прогресса буквально во всех сферах.





На Осиповщине в последнее время накопилось немало проблем, отметил Леонид Заяц, и решать их обязательно надо. Причем, оперативно. Все понимают, что возвращать утраченные районом позиции нелегко, но есть вера в нового руководителя, который умеет и сам работать, и способен сформировать команду единомышленников, мобилизовать людей на положительный итоговый результат. Ведь прибавлять промышленникам, строителям, работникам АПК и другим, чтобы зарплата, соцкультбыт, вообще жизнь людей улучшалась, нужно во всем и везде — осиповчане заслужили этого. Тем более, что резервы есть, потенциал большой. Помощь со стороны области будет, но пересмотреть отношение к порученному, проанализировать вклад в общее дело должен каждый. В следующем году областные «Дожинки» пройдут именно в Осиповичах, и это реальная возможность встретить будущий праздник по-настоящему высокими показателями, преобразованием города и района, показать свое умение работать.







Деловые качества К.А.Жигуцкого отметил также член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Константин Путило, а первый заместитель райисполкома Сергей Ананич, дав краткую характеристику сегодняшнего состояния дел в экономике, заверил, что поддержка новому руководителю Осиповщины во всех делах на благо земляков будет обеспечена.

Депутаты райсовета единодушно высказались за утверждение в должности председателя райисполкома Константина Жигуцкого, и под аплодисменты присутствующих Леонид Заяц вручил ему (на снимке слева) соответствующее удостоверение. Константин Александрович, поблагодарив за оказанное доверие, пообещал сделать все возможное, чтобы жизнь осиповчан стала лучше. Естественно, действуя только сообща, единым фронтом.







Константин Александрович ЖИГУЦКИЙ родился в 1977 году в Могилеве. В 1998 году окончил Белорусский коммерческий университет управления, в 2006 — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Специальности по образованию — международные экономические отношения и управление предприятиями агропромышленного комплекса.

Работал начальником расчетно-кассового центра № 1 филиала № 804 АСБ «Беларусбанк» в Могилеве, на различных должностях в Могилевском райисполкоме, заместителем директора по экономике и финансам в УКАП «Фирма Днепр» и ОАО «Фирма Кадино», председателем СПК «Свет Октября» Чаусского района, с 2014 года — первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, председателем Славгородского райисполкома.