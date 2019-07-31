Юрий Путинцев: К чему привели реформы образования?

Источник материала: Аргументы и факты

Юрий Путинцев, публицист

Обозреватель одного из центральных телеканалов так прокомментировал поединки дзюдоистов: «В команду каждой страны входят трое мужчин и трое женщин». Оговорился? Может быть. Но этот сюжет повторялся на протяжении всего дня. И никто из редакторов канала не заметил, что «трое женщин» – это абсолютная безграмотность!

А вот другой телекорреспондент, рассказывая о встрече глав западных стран, выясняет у участников переговоров: «Можно ли, подводя итоги встречи, говорить об её итогах?» Что тут скажешь?! Для молодёжи, говорящей на языке Интернета, такая постановка вопроса кажется абсолютно нормальной. Встреча завершена – значит, можно подводить её итоги. А подводить итоги – значит говорить об итогах!

В Интернете действуют другие законы, там нужно минимизировать количе­ство знаков. И появляются «комменты»: «Мне либеральный вектор страны не нравица (#)». Какие именно темы обсуждают в Интернете, не столь важно. Но форма этого обсуждения – плоды бесконечных реформ нашего образования. Реформ, которые являются не инструментом для достижения результатов, а сами стали целью: реформы ради реформ! А ведь Интернет можно было бы использовать для повышения грамотности. Когда в комментариях содержатся недопустимые выражения (мат, оскорбления и пр.), многие модераторы их не пропускают. Что же мешает модераторам потребовать исправить ошибки в комментарии (проверку-то специальная программа делает)? Достаточно дать сообщение: «Для публикации комментария исправьте ошибки».

Учиться никогда не поздно и очень важно. Эти ролики помогут найти мотивацию Подробнее

И вообще, чем реже мы будем за гаджеты хвататься, тем лучше будет всем. Порой звучит вопрос: зачем школьнику в уме умножать числа, если есть к­алькулятор? А затем, что привить человеку логиче­ское мышление ни один гаджет не сможет. У нас с 4-го класса раз в неделю был урок устного счёта, на котором преподаватель обучал нас логическим приёмам. Из школы мы в итоге вышли с тренированными мозгами. Такая тренировка, уверен, пойдёт на пользу и с­егодняшним п­одросткам.

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