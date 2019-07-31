Бесовщина. Можно ли остановить деградацию российской элиты?

Источник материала: Аргументы и факты

Вместо этого те, кто претендует на звание новой элиты, с завидной энергией предъявляют нам картины своего соб­ственного процветания и благоденствия. И всё чаще возникает ощущение, что высший слой элиты возомнил себя новым русским дворянством, живущим по особым правилам и по отдельно существующим от народа моральным нормам.

Новая знать

В каждодневной жизни народ практически не сталкивается с этой новой породой. Возо­мнившие себя новой знатью, эти люди живут на особых территориях, за высокими заборами и передвигаются такими методами, чтобы, не дай бог, не пересечься с народом. Вы не встретите этих людей на улице, в парке, на катке, в кафе или даже на концерте. Они на самом деле живут на отрезанной от России «выделенке».

Благодаря журналистским расследованиям образчики их тайных имений и дворцов время от времени появляются в Интернете. А в модных журналах можно увидеть восхитительные интерьеры, дизайны садов, бассейнов, подсобных служб, фонтанов и искусственных ручьёв, которые, журча, ублажают ухо высоких владельцев. Ещё реже можно услышать об источниках обогащения этих людей. Сами владельцы таинственных состояний не любят, когда свидетельства их благополучия утекают в прессу. И когда время от времени это случается, их придворные пресс-секретари обрушиваются на журналистов с гневными отповедями: «Да как они смеют вторгаться в частную жизнь благороднейших людей?»

Стань Фордом

До последнего времени антиэлитарные настроения в стране были не слишком заметны. Народ с удивлением поглядывал на нравы нового дворянства, но громко не роптал. Причин такой сдержанности несколько. После надоевшей всем уравниловки советских времён – с нормированием количества жилой площади, с контролируемым уровнем зарплат, с регламентацией отпуска товаров («в одни руки не больше штуки») – личное богатство перестало считаться предосудительным. Народ рассуждал так: умеешь заработать – живи! Если ты Форд, то и жить можешь как Форд. Плати налоги и будь спокоен.

Нужно сказать, что и в сегодняшней России богатство бизнесменов, построивших своё дело с нуля благодаря предприимчивости и умению рисковать, не считается предосудительным. Бизнес, породивший в 90-е годы зачатки среднего класса, считается уважаемым. Недовольство (как правило, молчаливое) проявлялось в том случае, если выяснялось, что немыслимое в советские времена богатство упало в руки либо в результате неправедной (нередко бандитской) приватизации, либо в случае произвольной раздачи госсобственности «ближнему кругу». В последние годы (поскольку основные пласты бывшей госсобственно­сти уже разобраны) источниками богатства всё чаще становятся коррупция, воровство, распил бюджета, наезды бандитов и силовиков.

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Новое непотребство

Следует отметить, что первое поколение «новых русских», родившихся из пепла советской власти, было весьма сдержанно и в масштабах потребления, и в размахе демонстрации своих богатств. Ну накупили красных пиджаков, пересели с «жигулей» на «мерседесы», обзавелись просторными квартирами, навесили на уши жён бриллиантов. Те, кто вышел из бандитской среды, начали устраивать шумные тусовки с приглашёнными дамами и попсой. Всё это поро­ждало бесчисленные анекдоты и вызывало скорее насмешки, чем классовую неприязнь. Вседозволенность и распущенность элиты нарастали постепенно.

Я был довольно близко знаком с Б. Березовским, работал с В. Гусинским. И у того, и у другого было много политических претензий, фанаберии, порой хамства. Вспоминаю разговор Гусинского с Черномырдиным по телефону, невольным свидетелем которого я стал. Гусинскому (тогдашнему владельцу НТВ) нужно было срочно встретиться по какому-то поводу с премьер-министром. Виктор Степанович отнекивался, говорил, что занят. Что же Гусинский? «А я уже выезжаю, дождись…» Вот такие были отношения. Но подобные манеры были ещё исключением.

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В целом же на первых порах становления новой элиты и на бытовом уровне, и в отношениях с обществом ситуация не выходила за рамки здравого смысла. Непроницаемые заборы, загородные замки на французский манер, особняки в несколько тысяч квадратных метров, московские квартиры, занимающие целые этажи, зарубежная недвижимость в сотни миллионов долларов – всё это стало появляться позже, в 2000-е годы.

Это показное (нередко граничащее с безвкусицей) богатство можно было бы, наверное, и не замечать, если бы образ жизни новой знати не накладывался на бедность основной массы народа. Но как не замечать, если на глазах у всего общества идёт чудовищное расслоение людей по уровню доходов, потребления, по доступу к медицине, образованию и культуре?! Одна из наших знаменитостей, чьё имя у всех на слуху, а лик на телевидении, в прошлом году задекларировала годовой доход в 500 млн руб. (почти 1,5 млн в день), собственность в 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 квартир, дачу, 11 нежилых зданий, ну и, естественно, парк машин и прочее. И это далеко не самое впечатляющее состояние. На фоне многих других упомянутая знаменитость выглядит чуть ли не аскетом.

Все мы понимаем, что и в США, и в развитых странах Европы процессы расслоения по уровню доходов и богатства идут давно и вызывают нара­стающее социальное недовольство. Французские «жёлтые жилеты» – порождение именно такого расслоения. Но в России, в стране, которая ещё хорошо помнит сравнительно скромный образ жизни советской бюрократии, культурной элиты и высшего партийного слоя, такое материальное расслоение воспринимается особенно болезненно. Когда люди узнают от социологов, что в России только 2% граждан не экономят на еде; когда на недавнем Петербургском экономическом форуме объявляют о скором введении «карточек рассрочки» для покупки еды в долг; когда у одних в шкафу 100 пар модной обуви, а другим не хватает на ботинки для школьника, то они – люди – с особым интересом начинают поглядывать на заборы, за которыми прячется новое дворян­ство.

* * *

В 1989 г. на Первом съезде народных депутатов СССР популярный в те годы политик и публицист Юрий Афанасьев впервые употребил словосочетание «агрессивно-послушное большинство». За прошедшие 30 лет, несмотря на то что бедность искоренить не удаётся, жизнь народа сильно изменилась. Исчез дефицит продуктов, пропали очереди за мясом и молоком, улучшилось обеспечение людей жильём, народ в массовом порядке обзавёлся недорогими автомобилями, пропали валютные ограничения, люди совсем по-другому одеваются и отдыхают. Но послушное большинство остаётся. К счастью для страны и для власти, это послушное большинство пока не является агрессивным. И хотелось бы надеяться, что агрессивным не станет. Но для этого нужно (хотя бы для начала), чтобы элитарным бесам наступили на хвост. Пора перестать дразнить и искушать народ.

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