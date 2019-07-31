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Фотоловушки фиксируют факты нарушений: а люди всё равно выбрасывают в лесу мусор

01.08.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в лесном фонде по всей стране установлено уже 720 фотоловушек. Причём работа по закупке и установке камер продолжается. Только за первое полугодие 2019 года с помощью фотоловушек к административной ответственности привлечено 313 нарушителей.

Фотоловушки фиксируют факты нарушений: а люди всё равно выбрасывают в лесу мусор

 
 
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  По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в лесном фонде по всей стране установлено уже 720 фотоловушек. Причём работа по закупке и установке...
 
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