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Фотоловушки фиксируют факты нарушений: а люди всё равно выбрасывают в лесу мусор
01.08.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в лесном фонде по всей стране установлено уже 720 фотоловушек. Причём работа по закупке и установке камер продолжается. Только за первое полугодие 2019 года с помощью фотоловушек к административной ответственности привлечено 313 нарушителей.
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По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в лесном фонде по всей стране установлено уже 720 фотоловушек. Причём работа по закупке и установке...
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