Фотоловушки фиксируют факты нарушений: а люди всё равно выбрасывают в лесу мусор

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в лесном фонде по всей стране установлено уже 720 фотоловушек. Причём работа по закупке и установке камер продолжается. Только за первое полугодие 2019 года с помощью фотоловушек к административной ответственности привлечено 313 нарушителей.



