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Вдова Дадашева получит 100 тысяч долларов

01.08.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Промоутерская компания Top Rank перечислит 100 тысяч долларов вдове погибшего боксера Максима Дадашева. Об этом ТАСС сообщил глава компании Боб Арум.


«Мы перечислим вдове Дадашева 100 тысяч долларов. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева», — сказал Арум.

Отметим, что гонорар Сабриэля Матиаса, победившего в смертельном бою Дадашева был меньше — 75 000. Впрочем, пуэрториканец от него отказался.

Напомним, Дадашев скончался 23 июля от травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Поединок, который проходил в США 19 июля, завершился поражением россиянина техническим нокаутом — команда спортсмена остановила бой после 11-го раунда из-за того, что он пропускал слишком много ударов.

После боя Дадашеву стало плохо, и его срочно госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену провели трепанацию, в ходе которой удалили часть черепа, чтобы снять отек. Однако через четыре дня у спортсмена не выдержало сердце и он скончался от полученных травм.

Дадашеву было 28 лет. На профессиональном ринге до поединка с Матиасом он одержал 13 побед, не потерпев ни одного поражения и десять раз выиграв нокаутом.

 
 
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