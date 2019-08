В Калифорнии разбился истребитель американских ВМС

Источник материала: Tut.by

Около авиабазы Чайна-Лейк в Калифорнии, США, разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Об этом в своем твиттере сообщило командование военно-морских сил Соединенных Штатов.