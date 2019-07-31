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В Калифорнии разбился истребитель американских ВМС
Источник материала: Tut.by
Около авиабазы Чайна-Лейк в Калифорнии, США, разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Об этом в своем твиттере сообщило командование военно-морских сил Соединенных Штатов.
Это произошло примерно в 21:00 по минскому времени или в 10:00 по местному. Поиски пилота продолжаются.
Пока известно, что самолет совершал тренировочный полет. Уже формируется следственная группа для установки причин инцидента.
F/A-18E Super Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, один из самых современных самолетов США, использующий технологии незаметности. Создатели утверждают, что хуже, чем он, на радарах видны только истребители пятого поколения F-22 и F-35.
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Самолет упал во время выполнения тренировочного полета.
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