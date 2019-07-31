В Калифорнии разбился истребитель американских ВМС

Источник материала: Tut.by

Около авиабазы Чайна-Лейк в Калифорнии, США, разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet. Об этом в своем твиттере сообщило командование военно-морских сил Соединенных Штатов.

At approximately 10:00 a. m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL . Search-and-rescue efforts are underway. — flynavy (@flynavy) July 31, 2019

Это произошло примерно в 21:00 по минскому времени или в 10:00 по местному. Поиски пилота продолжаются.

Пока известно, что самолет совершал тренировочный полет. Уже формируется следственная группа для установки причин инцидента.

F/A-18E Super Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, один из самых современных самолетов США, использующий технологии незаметности. Создатели утверждают, что хуже, чем он, на радарах видны только истребители пятого поколения F-22 и F-35.