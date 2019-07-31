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Праздник смелых и отважных

01.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

24 июля в Городокском ГДК чествовали представителей одной из самых мужественных профессий — людей, которые занимаются профилактикой и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Накануне Дня пожарной службы Беларуси, который празднуется ежегодно 25 июля, в фойе Дома культуры собрались руководящий состав и сотрудники Городокского РОЧС, представители смежных служб и ведомств.

Праздник смелых и отважных

С профессиональным праздником всех собравшихся поздравил начальник РОЧС Вячеслав Савицкий. Он подчеркнул, что этот день объединяет людей, которые решают вопросы национальной безопасности, сохранности жизни людей и их имущества. Вячеслав Николаевич пожелал коллегам здоровья и удачи во всех сферах жизни, уюта и мира в семьях. К тёплым словам поздравлений присоединился военный комиссар Городокского района Александр Волков, который пожелал, чтобы пожарные рукава огнеборцев как можно чаще оставались сухими, а домой они возвращались после выполнения боевых задач живыми и здоровыми. Александр Алексеевич вручил юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» Вячеславу Савицкому, его первому заместителю Дмитрию Семёнову, заместителю начальника по оперативно-тактической работе Юрию Суравнёву и заместителю начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрию Григорьеву. Работников РОЧС с профессиональным праздником поздравил председатель первичной организации Белорусского союза офицеров Борис Романов. Он подчеркнул, что за 166 лет, которые прошла в своём развитии пожарная служба Беларуси, менялось многое, но постоянным всегда оставалось и остаётся сегодня собранность и чувство причастности к чужой беде, которые присущи всем представителям этой благородной профессии. Борис Романов вручил памятные нагрудные знаки Вячеславу Савицкому, Дмитрию Семёнову, Дмитрию Григорьеву, старшему инспектору Михаилу Грудинскому, старшему инженеру Артёму Жорову и инспектору Виталию Чепикову.

  На торжественном построении были отмечены лучшие работники отдела. Почётной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям был награждён водитель ПАСЧ № 1 Леонид Пушков, грамотой министерства — Юрий Суравнёв, почётной грамотой областного управления МЧС — начальник караула ПАСЧ № 1 Городокского РОЧС Михаил Иванов. Благодарность начальника областного управления объявлена начальнику караула ПАСЧ № 1 Владимиру Иванову. Очередное специальное звание старший прапорщик внутренней службы присвоено досрочно инструктору по вождению пожарной машины Роману Симоненко. Нагрудным знаком МЧС «Выдатнік» награждён командир отделения ПАСЧ № 1 Андрей Ярошевич, памятным нагрудным знаком органов, подразделений и подчинённых МЧС, «165 год пажарнай службе» — Дмитрий Семёнов, Михаил Иванов, Роман Симоненко, старший водитель группы материально-технического обеспечения и обслуживания ПАСЧ № 1 Виктор Захарков, командир отделения ПАСП № 11 Алексей Кравцов, водитель ПАСП № 14 Евгений Акимченков, командиры отделения ПАСЧ № 1 Александр Кузьмёнок и Андрей Ярошевич, водитель ПАСП № 12 Дмитрий Дорофеев.

Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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24 июля в Городокском ГДК чествовали представителей одной из самых мужественных профессий — людей, которые занимаются профилактикой и ликвидацией...
 
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