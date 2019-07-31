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Юбилейная медаль — участнику войны в Афганистане

01.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Годы юбилеев знаменательных исторических дат — прекрасный повод вспомнить их участников, внёсших весомый вклад в историю родной, а порой и других стран. Три десятка лет назад советские войска вышли из Афганистана, однако память о кровавых событиях, происходивших в этой восточной стране, до сих пор жива в душах участников необъявленной войны.

Юбилейная медаль — участнику войны в Афганистане

Председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель Вировлянского сельисполкома Анатолий Авдеев вручили юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана» участнику войны Михаилу Мелешко из аг. Вировля (на снимке).

  Михаил проходил службу в горной стране в погранвойсках в 1985-1987 гг. Он вспоминает, что бригада, состоящая из 360 человек, охраняла 100 км государственной границы. Военные обнаруживали и задерживали тех, кто пытался её пересечь незамеченным, ходили в разведку, сопровождали колонны с грузами. Родители узнали о том, что сын служил именно в Афганистане только, когда он уже вернулся домой.

  Тяжёлые условия, которые, казалось, не в силах выдержать человеческий организм, смерть, ходившая рядом и днём, и ночью, закалили характер Михаила Михайловича, сделали его стойким и уверенным в себе.

  Вместе с супругой Ириной Михаил вот уже более 30 лет трудится в местной школе. Супруги вырастили двух дочерей. Летом у бабушки и дедушки частенько гостит внук. Преодолевая житейские проблемы, которые бывают у каждого, Михаил мечтает о том, чтобы нигде не загорался огонь войны и молодым людям не приходилось защищать суверенитет родной страны с оружием в руках.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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Годы юбилеев знаменательных исторических дат — прекрасный повод вспомнить их участников, внёсших весомый вклад в историю родной, а порой и других стран. Три...
 
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