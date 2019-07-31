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В Мозыре пенсионер сбрасывал кошек с балкона

01.08.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мозыре пенсионер сбрасывал кошек с балкона
Следственный комитет РБ

10 июля пенсионер в квартире бывшей супруги распивал вместе с ней и гостями алкоголь. В квартире, расположенной на 9 этаже, также проживали две кошки. В какой-то момент пенсионер вышел на балкон и сбросил животных вниз, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета. 

У одной из кошек сломан позвоночник, вторая не пострадала.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз его осудили в 2015 году за кражу.  

69-летнему агрессору предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. 

В Мозыре пенсионер сбрасывал кошек с балкона
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