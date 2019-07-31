В Беларуси выросли пенсии и пособия

Источник материала: Ежедневник



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С 1 августа повышаются социальные и трудовые пенсии, а также различного вида пособия. Повышение связано с ростом зарплаты и бюджета прожиточного минимума.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) повышается с 224,02 до 230,91 рублей. Последний раз БПМ менялся в мае, нынешний будет действовать до конца октября. БПМ по основным социально-демографическим группам таков: для трудоспособного населения - 257,05, пенсионеров - 176,75, студентов - 223,93, детей в возрасте до 3 лет - 147,18, детей от 3 до 6 лет - 203,38, детей от 6 до 18 лет - 250,19.

Повышается также единовременное пособие при рождении первого ребенка – до 2309,1 рублей; при рождении второго и последующих детей – до 3232,74 рублей. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с мая будет выплачиваться в размере 230,91 рублей, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере 115,46 рублей.

Семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, также будут получать новые пособия: на первого ребенка - 376,11 рублей, на второго и последующих - 429,84 рублей, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - 483,57 рублей ежемесячно.

В среднем на 6,6% подрастут трудовые пенсии. Их средний размер составит 438 рублей, пенсии по возрасту - 446,1 рублей, сообщает БЕЛТА .