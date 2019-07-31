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Лечение здравоохранения. Медикам прописали переход на новую оплату труда

01.08.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лечение здравоохранения. Медикам прописали переход на новую оплату труда
Не секрет, что белорусские медики получают в разы меньше своих западных коллег. © / shutterstock.com

Проще счет

Министерство здравоохранения продолжает работу по обеспечению перехода отрасли на новую систему оплаты труда с 1 января 2020 года. Такая информация размещена на сайте ведомства. Разработанные проекты постановлений Министерства здравоохранения по новой оплате труда предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат.

В частности, сегодня в здравоохранении предусмотрены более 50 наименований выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать их количество до 13 (9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). При этом при введении новой системы оплаты труда сумма заработной платы каждого работника не уменьшится, поскольку многочисленные выплаты объединят в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.

Выше ставка

Минздрав также продолжит работу по повышению заработной платы работникам отрасли. Согласно Указу от 18 января 2019 г. №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с 2020 года вводится новая система оплаты труда.

Основные изменения заключаются в следующем:

  • тарифная ставка первого разряда (36,4 руб.) заменяется базовой ставкой (180 руб.),
  • вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная.

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Новая тарифная сетка предполагает тарификацию должностей: врачей - с 7-го по 11-й тарифные разряды, средних медработников - с 3-го по 6-й тарифные разряды. Также предусмотрено четкое разграничение полномочий правительства Беларуси, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из оклада, стимулирующих выплат в виде надбавки и премии, компенсирующих выплат.

Бюджет и надбавки

Надбавка за стаж будет зависеть от срока работы сотрудника в бюджетных организациях:

  • до 5 лет - 10%,
  • от 5 до 10 лет - 15%,
  • от 10 до 15 лет - 20%,
  • от 15 лет и выше - 30%.

Премирование планируется производить из средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, в размере 5% суммы окладов работников.

Кроме этого, бюджетникам будут полагаться выплаты, не связанные с оплатой их труда. В соответствии с нормативными документами президента и правительства для работников запланированы следующие надбавки и доплаты:

  • надбавка за работу на условиях контрактной формы найма,
  • доплата за ученую степень и ученое звание,
  • за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные и выходные дни,
  • за работу с вредными или опасными условиями труда.

Единовременная выплата на оздоровление будет осуществляться при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада работника.

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Материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, предусмотрена с направлением на эти цели средств в размере 0,3 среднемесячной суммы оклада работника.

Конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также порядок и условия их выплаты будут определяться положениями, утвержденными руководителями бюджетных организаций.

При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года работникам бюджетных организаций не допускается снижать размеры начисленной зарплаты (без премии), действовавшие на момент введения новых условий оплаты труда.

 
 
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Зарплаты в здравоохранении - наши боль и стыд. Не секрет, что белорусские медики получают в разы меньше своих западных коллег. Что будет дальше?
 
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