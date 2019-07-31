Какие принципиально новые изменения внесены в Трудовой кодекс?

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Законом, в частности, предусмотрено регулирование порядка временного перевода работника, с его согласия, на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. Определен месячный срок для предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставляется возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Работа на расстоянии

Новацией стало включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, то есть дистанционную работу. Такая форма занятости набирает популярность с развитием информационных технологий. Удаленная работа в этом случае удобна и нанимателю, которому не нужно оборудовать рабочее место, и сотруднику, который может выполнять работу там, где ему удобно. Закрепляются такие дополнительные социально-трудовые гарантии, как предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка; снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Контракт

Предусматривается включение в ТК положений действующих декретов, которыми определяются требования к работе руководящих кадров и работников организаций, регулируется контрактная форма найма. По соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника. Кроме того, закреплены нормы, предусматривающие‚ что материальная ответственность будет наступать одинаково и для трудящихся по контракту, и для тех, кто работает по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда. Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.