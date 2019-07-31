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Сергей Переслегин: Четвёртая Мировая война возможна?

01.08.2019 10:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сергей Переслегин: Четвёртая Мировая война возможна?
Фото из открытых источников

Такую вероятность допускает Сергей Переслегин, социолог, военный историк, лидер группы «Конструирование будущего». Он исходит из того, что третья мировая война уже состоялась и окончилась поражением одного из противников. Имеются в виду холодная война и распад СССР. 

По его мнению, в новой войне будут сражаться даже не страны, а глобальные проекты: неоиндустриальный китайский, нео­традиционный арабский, американский, германо-кельтский (европейский), японский и русский. Столкновение проектов будет происходить по большей части в пространствах геокультуры и геоэкономики. Но возможны и военные действия. Они примут вид террористических актов, направленных исключительно на уничтожение мирного населения на территории европейского противника. И если важнейшие военные и промышленные объекты ещё можно «прикрыть» силовым «зонтиком», можно обеспечить охраной политическое и военное руководство, то ни армия, ни спецназ, ни госбез­опасность не в состоянии защитить все детские сады, школы, больницы и роддома. Как невозможно предотвратить и появление в ряде крупнейших международных аэропортов смертников, заражённых инфекцией с длительным инкубационным периодом. 

Случаи массовых заболеваний совпадут с пиком террора. Тогда-то и наступит момент для перехода к третьей стадии – внезапному удару специально подготовленными боевыми группами по военным объектам, прежде всего по аэродромам, транспортным узлам, атомным электростанциям.

Поскольку к этому моменту возможности вооружённых сил Европы будут сведены к минимуму, этот удар имеет реальные шансы на успех – с очевидным и страшным стратегическим результатом.

 
 
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В новой войне будут сражаться даже не страны, а глобальные проекты: неоиндустриальный китайский, нео­традиционный арабский, американский, германо-кельтский...
 
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