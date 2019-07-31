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В Гродно частично перекроют движение по Новому мосту: идет ремонт
Источник материала: Tut.by
До 3 августа в Гродно будут проводить ремонт Нового моста. Здесь будут поэтапно закрывать движение транспорта,
Проводить ремонт планируется с 12.00 01 августа по 19.00 03 августа. В период работ будет закрываться только одна из четырех полос начиная с внешних.
Кстати, мост на Поповича перед ремонтом
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До 3 августа в Гродно будут проводить ремонт Нового моста. Здесь будут поэтапно закрывать движение транспорта.
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