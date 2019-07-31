В Гродно частично перекроют движение по Новому мосту: идет ремонт

Источник материала: Tut.by

До 3 августа в Гродно будут проводить ремонт Нового моста. Здесь будут поэтапно закрывать движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция региона.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Проводить ремонт планируется с 12.00 01 августа по 19.00 03 августа. В период работ будет закрываться только одна из четырех полос начиная с внешних.

Кстати, мост на Поповича перед ремонтом дополнительно обследовали представители Белорусского дорожного научно-исследовательского института. Исследовали стыки и прочность мостовых пролетов.