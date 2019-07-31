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В Гродно частично перекроют движение по Новому мосту: идет ремонт

01.08.2019 10:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 3 августа в Гродно будут проводить ремонт Нового моста. Здесь будут поэтапно закрывать движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция региона.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Проводить ремонт планируется с 12.00 01 августа по 19.00 03 августа. В период работ будет закрываться только одна из четырех полос начиная с внешних.

Кстати, мост на Поповича перед ремонтом дополнительно обследовали представители Белорусского дорожного научно-исследовательского института. Исследовали стыки и прочность мостовых пролетов.

 
Теги: Гродно
 
 
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До 3 августа в Гродно будут проводить ремонт Нового моста. Здесь будут поэтапно закрывать движение транспорта.
 
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