ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минска назвала места установки основных камер, которые будут фиксировать "гонщиков" в августе

01.08.2019 10:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в августе.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,

км/ч

По 31 августа (по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр. Независимости,  156

 

80

По 30 августа (по четным числам)

07.00-20.00

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

80

По 31 августа (по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр. Партизанский, 108

 

60

По 30 августа (по четным числам)

07.00-20.00

Пр. Партизанский, 178

 

60

По 31 августа (по нечетным числам)

07.00-20.00

Ул. Орловская, 80

60

По 30 августа (по четным числам)

07.00-20.00

Ул. Кабушкина, 5

 

60

По 31 августа (по нечетным числам)

0.00-24.00

МКАД, км. 53 + 550, внешнее кольцо

90

По 30 августа (по четным числам)

0.00-24.00

МКАД, км. 53 + 600, внутреннее кольцо

90

По 31 августа (по нечетным числам)

20.00-2.00

Пр. Независимости, 131 к. 2

Ул. Кабушкина, 5

Пр. Независимости, 156

Пр. Независимости, 45

Ул. Орловская, 80

Пересечение пр. Независимости с ул. Рогачевской

Ул. Кальварийская, 58 к. 1

Пр. Пушкина, 55

Пр. Партизанский, 178

Ул. Кальварийская, 25

Пр. Партизанский, 75

Ул. Притыцкого, 60, к. 5 (два направления)

60

60

80

60

60

 

80

60

60

60

60

60

60

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в августе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подарили статую самого себя с Колей под грудью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика