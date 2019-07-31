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ГАИ Минска назвала места установки основных камер, которые будут фиксировать "гонщиков" в августе
Источник материала: Интерфакс
Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в августе.
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в августе.
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