Худшие дни для работ на даче – 1, 15 и 30 августа. Лунный календарь садовода-огородника на август

Источник материала: Интерфакс

Если присмотреться к лунному календарю садовода-огородника на август, можно найти много хороших дней для посадок, для удобрения огорода, для сбора и закладки на хранение урожая. Негативных дней в последний летний месяц не так уж и много – 1, 15 и 30 августа.





1 августа, четверг. Луна во Льве. Новолуние. Любые посевы, посадки и большинство работ в саду и на огороде не рекомендованы.

2 августа, пятница, и 3 августа, суббота. Луна в Деве. Растущая. Стоит внимательно отнестись к тому, что вы собираетесь делать в эти дни. Пересаживать овощи и фруктовые деревья не рекомендуется. Также не стоит проводить посадки на семена. А вот работы с декоративными растениями может принести и удовольствие, и положительный результат.

4 августа, воскресенье, и 5 августа, понедельник. Луна в Весах. Растущая. Хорошие дни для любыми работами с цветами. Хорошее время для срезания цветов, закладки клубней и семян на хранение, а также любыми работами с комнатными растениями.

6 августа, вторник, и 7 августа, среда. Луна в Скорпионе. Растущая. В середине недели как раз можно заняться овощными культурами. Работа с капустами, огурцами, перцами, баклажанами, тыквами и другими сезонными овощами будет эффективной. Можно как собирать урожай и отправлять его на длительное хранение, так и обрабатывать растения от вредителей, подкармливать их и даже проводить новые посадки.

8 августа, четверг, 9 августа, пятница, и 10 августа, суббота. Луна в Стрельце. Растущая. Продолжайте ухаживать за овощами. Также рекомендуется в эти дни заняться посадкой зелени и любых быстрорастущих культур. Хорошо посвятить время лекарственным травам – их сбору и обработке для хранения или посеву.

11 августа, воскресенье, и 12 августа, понедельник. Луна в Козероге. Растущая. Обратите внимание на почву, на которой произрастают у вас растения. Ей может понадобиться рыхление, внесение удобрений или просто покос. Плодовые деревья и кустарники также стоит садить или пересаживать именно в эти дни – груши, яблони, сливы, смородина, крыжовник и другие из них должны очень хорошо прижиться и дать хороший урожай впоследствии.

13 августа, вторник, и 14 августа, среда. Луна в Водолее. Растущая. Сохраняется фон предыдущих дней. Продолжайте работы с деревьями и кустарниками, удобряйте почву, не забывайте проводить работы против вредителей. Людям с творческим началом принесет удовольствие работа с цветами – в частности, оформление букетов из срезанных цветов.

15 августа, четверг. Луна в Водолее. Полнолуние. Никакие работы в саду и огороде не рекомендованы. Отдохните.

16 августа, пятница, и 17 августа, суббота. Луна в Рыбах. Убывающая. Пришла пора заняться закатками, соленьями и вареньями. Как раз эти лунные дни прекрасно этому благоприятствуют. Также можно заготавливать семена, заниматься сушкой и другими способами заготовок для длительного хранения урожая.

18 августа, воскресенье, 19 августа, понедельник, и 20 августа, вторник. Луна в Овне. Убывающая. Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование – лучшие виды работ, которые подойдут для этих жней. Можно также собирать урожай. А вот для посадок и посевов данные дни совсем не подходят.

21 августа, среда, и 22 августа, четверг. Луна в Тельце. Убывающая. Работ в этот день можно сделать достаточно много. И сбор урожая может быть хорош, и посадка озимых чеснока и лука. Также хорошо будет поухаживать за декоративными деревьями и кустарниками – например, провести их обрезку.

23 августа, пятница, 24 августа, суббота, и 25 августа, воскресенье. Луна в Близнецах. Убывающая. Займитесь прополкой и покосом трав. Хорошо также удобрить почву, провести мульчирование и культивацию. Займитесь удалением лишних побегов на деревьях, и в целом обратите внимание на порядок на участке.

26 августа, понедельник, и 27 августа, вторник. Луна в Раке. Убывающая. Снова хорошее время задуматься о хранении урожая. Будь то закатки, сушка, замораживание или просто отправление в погреб на длительное время – сделать это стоит как раз в данные дни. Работа с лекарственными травами также будет благоприятна.

28 августа, среда, и 29 августа, четверг. Луна во Льве. Убывающая. Посевами и посадками в эти дни лучше не заниматься. Лучше продолжить работу с заготовкой урожая, и с удобрением почв. Также можно подготовить грядки для будущих посадок.

30 августа, пятница. Луна в Деве. Новолуние. Не рекомендуются работы в саду и огороде.

31 августа, суббота. Луна в Деве. Растущая. День хороший для покоса трав, а также работ с декоративными растениями. Однако не перетрудитесь. Фон предыдущего дня еще сохраняется.



