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Беларусь повысила тариф на транспорт газа по внутренним сетям на 18,7%

01.08.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Тариф на транспортировку природного газа по внутренним распределительным трубопроводам ГПО "Белтопгаз" увеличен на 18,7% с 1 августа 2019 года.

Соответствующее решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №60, которое в четверг опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, новый тариф составляет Br15,69 за 1 тыс. куб.м. С октября 2016 года действовал тариф на уровне Br13,22 за 1 тыс.куб.м.

 
 
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Тариф на транспортировку природного газа по внутренним распределительным трубопроводам ГПО "Белтопгаз" увеличен на 18,7% с 1 августа 2019 года. Соответствующее...
 
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