ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скидки в Минске в августе

01.08.2019 09:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Продолжаются "Дни скидок" и другие акции главных столичных магазинов. Специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома подготовили список ключевых акций, скидок и распродаж.

ЦУМ Минск

29, 31 августа – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

каждую среду августа – до 50% (Акция "День школьника").

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").

ГУМ

каждый вторник августа – 25% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

каждый четверг августа – 27% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

3, 10, 17, 24, 25, 31 августа – 30% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу августа – 27% в секциях непродовольственных товаров.

Универмаг Беларусь

с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

весь август – до 60% на школьный ассортимент.

Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Торговый дом "На Немиге"

1-4 августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

каждый вторник, среду, субботу августа – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

"Кирмаш"

каждую среду, пятницу и субботу августа – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 28% на непродовольственные товары.

"Торговый центр "Радзивилловский"

c 1 по 15 августа – до 50% на 200 наименований товаров.

30, 31 августа - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары. 

"Алеся"

ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа – 20 %.

с 1 по 31 августа – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб. 

Старт-Х

ул. Долгобродская, 26

каждую среду августа – 15%.

24, 25 августа – 15%.

с 1 по 31 августа – до 30% на отдельные группы товаров.

Северянка

(ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу августа – 15% на отдельные группы товаров.

Сандрик

(просп. газеты "Правда", 40)

весь август - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

1000 мелочей

(ул. Калинина, 1)

1, 15, 22 августа – 17% на весь ассортимент.

8 и 29 августа – 20% на весь ассортимент.

c 1 по 31 августа - до 30% на отдельные группы товаров.

"Вероника"

(ул. Притыцкого, 38)

весь август – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

24, 25 августа – 20%

Гаспадар и Гаспадыня

просп. Независимости, 131/1

7, 14, 21, 28 августа – 22%.

Богатырь 

ул. Притыцкого, 32

каждую среду, четверг августа – 15%.

Лянок

просп. Независимости, 46

каждую среду, субботу августа – 20%.

Пальмира

ул. Шугаева, 3/1

с 1 по 31 августа – 15% на отдельные группы товаров.

Сантехоборудование

ул. Щербакова, 30

каждый четверг августа – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

13 августа – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

Детский мир

Логойский тракт 25/1

24, 25 августа – 10%. 

Свiтанак

пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44

24, 25 августа – 20% на весь ассортимент товаров.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются "Дни скидок" и другие акции главных столичных магазинов. Специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома подготовили список...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бесовщина. Можно ли остановить деградацию российской элиты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика