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Скидки в Минске в августе
Источник материала: Интерфакс
Продолжаются "Дни скидок" и другие акции главных столичных магазинов. Специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома подготовили список ключевых акций, скидок и распродаж.
ЦУМ Минск
29, 31 августа – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
каждую среду августа – до 50% (Акция "День школьника").
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").
ГУМ
каждый вторник августа – 25% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").
каждый четверг августа – 27% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").
3, 10, 17, 24, 25, 31 августа – 30% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").
Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу августа – 27% в секциях непродовольственных товаров.
Универмаг Беларусь
с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
весь август – до 60% на школьный ассортимент.
Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Торговый дом "На Немиге"
1-4 августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
каждый вторник, среду, субботу августа – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
"Кирмаш"
каждую среду, пятницу и субботу августа – 25% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 28% на непродовольственные товары.
"Торговый центр "Радзивилловский"
c 1 по 15 августа – до 50% на 200 наименований товаров.
30, 31 августа - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
"Алеся"
ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа – 20 %.
с 1 по 31 августа – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.
Старт-Х
ул. Долгобродская, 26
каждую среду августа – 15%.
24, 25 августа – 15%.
с 1 по 31 августа – до 30% на отдельные группы товаров.
Северянка
(ул. Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу августа – 15% на отдельные группы товаров.
Сандрик
(просп. газеты "Правда", 40)
весь август - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
1000 мелочей
(ул. Калинина, 1)
1, 15, 22 августа – 17% на весь ассортимент.
8 и 29 августа – 20% на весь ассортимент.
c 1 по 31 августа - до 30% на отдельные группы товаров.
"Вероника"
(ул. Притыцкого, 38)
весь август – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
24, 25 августа – 20%
Гаспадар и Гаспадыня
просп. Независимости, 131/1
7, 14, 21, 28 августа – 22%.
Богатырь
ул. Притыцкого, 32
каждую среду, четверг августа – 15%.
Лянок
просп. Независимости, 46
каждую среду, субботу августа – 20%.
Пальмира
ул. Шугаева, 3/1
с 1 по 31 августа – 15% на отдельные группы товаров.
Сантехоборудование
ул. Щербакова, 30
каждый четверг августа – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
13 августа – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
Детский мир
Логойский тракт 25/1
24, 25 августа – 10%.
Свiтанак
пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44
24, 25 августа – 20% на весь ассортимент товаров.
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Продолжаются "Дни скидок" и другие акции главных столичных магазинов. Специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома подготовили список...
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