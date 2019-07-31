Скидки в Минске в августе

Источник материала: Интерфакс

Продолжаются "Дни скидок" и другие акции главных столичных магазинов. Специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома подготовили список ключевых акций, скидок и распродаж.

ЦУМ Минск

29, 31 августа – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 августа – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

каждую среду августа – до 50% (Акция "День школьника").

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 20% (Акция "В ЦУМ без очередей").

ГУМ

каждый вторник августа – 25% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

каждый четверг августа – 27% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

3, 10, 17, 24, 25, 31 августа – 30% на непродовольственные товары (Акция "Щедрый день").

Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу августа – 27% в секциях непродовольственных товаров.

Универмаг Беларусь

с понедельника по среду – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

весь август – до 60% на школьный ассортимент.

Для держателей дисконтных карт: с четверга по воскресенье – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Торговый дом "На Немиге"

1-4 августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

каждый вторник, среду, субботу августа – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу августа – 30% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

"Кирмаш"

каждую среду, пятницу и субботу августа – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник августа – 28% на непродовольственные товары.

"Торговый центр "Радзивилловский"

c 1 по 15 августа – до 50% на 200 наименований товаров.

30, 31 августа - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

"Алеся"

ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 августа – 20 %.

с 1 по 31 августа – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб.

Старт-Х

ул. Долгобродская, 26

каждую среду августа – 15%.

24, 25 августа – 15%.

с 1 по 31 августа – до 30% на отдельные группы товаров.

Северянка

(ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу августа – 15% на отдельные группы товаров.

Сандрик

(просп. газеты "Правда", 40)

весь август - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

1000 мелочей

(ул. Калинина, 1)

1, 15, 22 августа – 17% на весь ассортимент.

8 и 29 августа – 20% на весь ассортимент.

c 1 по 31 августа - до 30% на отдельные группы товаров.

"Вероника"

(ул. Притыцкого, 38)

весь август – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

24, 25 августа – 20%

Гаспадар и Гаспадыня

просп. Независимости, 131/1

7, 14, 21, 28 августа – 22%.

Богатырь

ул. Притыцкого, 32

каждую среду, четверг августа – 15%.

Лянок

просп. Независимости, 46

каждую среду, субботу августа – 20%.

Пальмира

ул. Шугаева, 3/1

с 1 по 31 августа – 15% на отдельные группы товаров.

Сантехоборудование

ул. Щербакова, 30

каждый четверг августа – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

13 августа – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

Детский мир

Логойский тракт 25/1

24, 25 августа – 10%.

Свiтанак

пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44

24, 25 августа – 20% на весь ассортимент товаров.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.