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Мирзиеев подарил Лукашенко статую "Лукашенко-хоккеист" с секретом

01.08.2019 09:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время неформальной встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко подарил ему металлическую статую "Лукашенко-хоккеист" с секретным отделением.

Как сообщала пресс-служба президента Беларуси, встреча глав государств состоялась накануне вечером в резиденции Лукашенко "Заславль" под Минском. Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра. Мирзиеев подарил главе государства статую хоккеиста.

Пресс-служдба Лукашенко распространила видео, где запечатлены кадры обмена подарками. Подаренная узбекским президентом статуя представляет собой выполненную из металла уменьшенную (высотой около 1 метра) копию белорусского президента  в хоккейной амуниции – в шлеме и с клюшкой наперевес. Черты лица узнаваемы и отличаются тонкой проработкой.

Кроме того, статуя содержит секретное отделение – на груди скульптурной копии президента размещены дверца с изображением государственного герба Беларуси. Если дверцу открыть, то зритель снова увидит рельефное изображение государственного герба. А на внутренней поверхности дверцы размещена цветная фотография младшего сына белорусского президента – Николая, также в хоккейной форме.

На видео показано, как после вручения такого подарка довольный и улыбающийся Лукашенко тепло обнял Мирзиеева.

Ранее сообщалось, что Мирзиеев прибыл в Минск 31 июля, на 1 августа запланированы официальные переговоры президентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время неформальной встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко подарил ему металлическую статую...
 
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