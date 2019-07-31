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Завод по производству биотопливных гранул будет построен к концу года в Кличевском лесхозе

01.08.2019 09:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Завод по производству биотопливных гранул будет построен к концу года в Кличевском лесхозе, сообщает Mogilevnews.by.

По одному пеллетному заводу, по информации Минлесхоза, будет построено в каждой из областей Беларуси. Площадки для этих предприятий уже выбраны на территориях наиболее динамично развивающихся лесхозов, в том числе в Кличевском.

Как сообщил главный инженер Кличевского лесхоза Александр Секко, оборудование стоимостью Br4 млн для будущего пеллетного завода приобретается на условиях лизинга. Планируется, что оно будет поставлено в лесхоз в октябре-декабре 2019 года, ввод завода в эксплуатацию также намечен на конец декабря. Общая стоимость производства, начиная от проектных работ и заканчивая монтажом оборудования, составит около Br12 млн. Сырье для производства пеллет – опилки, кусковые отходы, низкосортная древесина.

Как отмечает издание, ввод новых заводов позволит значительно решить проблему утилизации древесных отходов и увеличить производство биотопливных гранул. Рыночный спрос на них высокий  - по прогнозам к 2030 году потребление пеллет в еврозоне должно вырасти вдвое. Ожидается, что новые производства окупятся в течение 4-5 лет.

 
 
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Завод по производству биотопливных гранул будет построен к концу года в Кличевском лесхозе, сообщает Mogilevnews.by. По одному пеллетному заводу, по информации...
 
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