Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества со Швейцарией – Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с национальным праздником – Днем основания Конфедерации, сообщили в пресс-службе главы государства.

"С удовлетворением отмечаю активизацию двусторонних политических контактов, а также наполнение новым практическим содержанием диалога по экономическим вопросам", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие плодотворного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на принципах взаимного уважения и дружбы, что соответствует интересам граждан обеих стран, способствует безопасности и стабильности в Европейском регионе.

Лукашенко пожелал Мауреру успехов и крепкого здоровья, а жителям многонациональной и дружелюбной Швейцарии – мира и благополучия.