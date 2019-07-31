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Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества со Швейцарией – Лукашенко
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с национальным праздником – Днем основания Конфедерации, сообщили в пресс-службе главы государства.
"С удовлетворением отмечаю активизацию двусторонних политических контактов, а также наполнение новым практическим содержанием диалога по экономическим вопросам", - говорится в поздравлении Лукашенко.
Глава государства выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие плодотворного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на принципах взаимного уважения и дружбы, что соответствует интересам граждан обеих стран, способствует безопасности и стабильности в Европейском регионе.
Лукашенко пожелал Мауреру успехов и крепкого здоровья, а жителям многонациональной и дружелюбной Швейцарии – мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с...
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