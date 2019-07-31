США продолжат давление на Иран до заключения всеобъемлющей сделки - Госдеп

Источник материала: Интерфакс

США продолжают поиск дипломатического решения в ситуации с Ираном и намерены сохранить давление до тех пор, пока с Тегераном не будет заключена всеобъемлющая сделка, говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, распространенном в четверг.

"Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения, затрагивающего деструктивное поведение Ирана. Единственный путь вперед - это всеобъемлющее соглашение, которое захватит весь спектр угроз. До этого наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления сохранится", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что введенные санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа "представляют собой еще один шаг в отказе режиму Ирана в ресурсах для возможности осуществления террора и угнетения иранского народа".

"Не так давно президент Дональд Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана, который обогатился за счет иранского народа. Сегодня США ввели санкции против его главного заступника Джавада Зарифа. Он такой же соучастник незаконного поведения режима, как и остальные члены мафии (аятоллы Али) Хаменеи", - написал Помпео в Twitter.

Ранее американский Минфин сообщил, что иранский министр добавлен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

Санкции предполагают, что если у иранского министра есть активы в США, то они будут заблокированы. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против лиц в случае совершения некоторых транзакций с Зарифом.

"Джавад Зариф имплементирует вероломную программу иранского верховного лидера. Зариф - главный "голос" иранского режима в мире. США посылают ясный сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"В то же время, режим, находящийся у власти в Иране, запрещает своим гражданам использовать соцсети. А глава МИД Зариф при этом именно через эти соцсети занимается распространением пропаганды и дезинформации", - добавил Мнучин.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции, принятые в отношении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, свидетельствуют о его незаконной деятельности.

"Санкции демонстрируют Ирану, что мы расцениваем деятельность министра иностранных дел как санкционную. Это очень важное решение, принятое президентом, которое отправляет сигнал, что мы считаем министра иностранных дел нелегитимным представителем Ирана", - сказал Болтон в интервью Fox Business.

Между тем глава МИД Ирана заявил, что введенные против него американские санкции не нанесут ему какого бы то ни было ущерба.

"Это никак на повлияет на меня и мою семью, так как у меня нет собственности и капиталов за пределами Ирана", - написал он в своем Twitter.

"Спасибо, что считаете меня такой большой угрозой для ваших планов", - добавил министр, обращаясь к США.