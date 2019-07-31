ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шестнадцать или один? Почему пользователи сети не могут решить простейший пример по математике

01.08.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике. Это вызвало жаркие споры: одни считают, что правильный ответ 1, другие — что 16.


Она запостила кадр с персонажем из аниме «Наруто», где на школьной доске был написан пример: «8 ÷ 2 (2 + 2) = ?». Как ни странно, у разных людей получился разный ответ.

Многие пользователи решили помочь девушке, однако вскоре выяснилось, что ответы отличаются. Одни считают, что правильный ответ — 16, а другие — что 1. Дело в том, что пользователи делили и умножали в разной последовательности.

Сама же pjmdolI считает, что решать надо так: действие в скобках, умножение, деление. По ее мнению, правильный ответ — 1.

Пользователь questionablmark считает, что оба ответа могут считаться правильными — все зависит от того, по какой системе учили в школе, PEMDAS или BODMAS. Но, видимо, он неверно понял принципы этой мнемоники. Ведь здесь порядок следующий: нужно сначала сложить цифры в скобках, затем провести деление, потом умножение. В итоге получится 16, что и будет правильным ответом.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовательница Twitter попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Кафельников: Если встанет выбор — либо меня посадят, либо я уезжаю, — я, конечно, уеду.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обувь онлайн интернет вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика