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Шестнадцать или один? Почему пользователи сети не могут решить простейший пример по математике
Источник материала: Tut.by
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI
Она запостила кадр с персонажем из аниме «Наруто», где на школьной доске был написан пример: «8 ÷ 2 (2 + 2) = ?». Как ни странно, у разных людей получился разный ответ.
Многие пользователи решили помочь девушке, однако вскоре выяснилось, что ответы отличаются. Одни считают, что правильный ответ — 16, а другие — что 1. Дело в том, что пользователи делили и умножали в разной последовательности.
Сама же pjmdolI
Пользователь questionablmark
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Пользовательница Twitter попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
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