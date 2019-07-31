Шестнадцать или один? Почему пользователи сети не могут решить простейший пример по математике

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике. Это вызвало жаркие споры: одни считают, что правильный ответ 1, другие — что 16.





Она запостила кадр с персонажем из аниме «Наруто», где на школьной доске был написан пример: «8 ÷ 2 (2 + 2) = ?». Как ни странно, у разных людей получился разный ответ.

Многие пользователи решили помочь девушке, однако вскоре выяснилось, что ответы отличаются. Одни считают, что правильный ответ — 16, а другие — что 1. Дело в том, что пользователи делили и умножали в разной последовательности.

Сама же pjmdolI считает , что решать надо так: действие в скобках, умножение, деление. По ее мнению, правильный ответ — 1.

Пользователь questionablmark считает , что оба ответа могут считаться правильными — все зависит от того, по какой системе учили в школе, PEMDAS или BODMAS. Но, видимо, он неверно понял принципы этой мнемоники . Ведь здесь порядок следующий: нужно сначала сложить цифры в скобках, затем провести деление, потом умножение. В итоге получится 16, что и будет правильным ответом.