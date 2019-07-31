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Он осветил Лужники и Эрмитаж: известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле

01.08.2019 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Он осветил Лужники в Москве, высочайшее здание Европы «Лахта-центр» и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известный светодизайнер Сергей Сизый рассказывает белорусам, что такое светодизайн, как он меняет мир вокруг нас и как с помощью средств светового дизайна преобразить городскую среду. Цикл лекций стартовал в родном для дизайнера Гомеле.

Он осветил Лужники и Эрмитаж: известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле

Сергей Сизый, светодизайнер:
Время не стоит на месте. Сегодня просто утилитарного освещения дорог, улиц недостаточно. Потребности населения возросли, и нам хочется видеть не просто освещенный вечером город, а хочется видеть его красивым. Но все это нужно делать профессионально, чтобы наши города не превратились в Лас-Вегас: не были яркими хаотическими пятнами. Как раз это и есть работа светодизайнера.

Он осветил Лужники и Эрмитаж: известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле

Светодиодные и проекционные технологии всего за несколько лет совершили настоящую революцию в освещении городов, а главное – удешевили его на целый порядок. Сейчас отрасль развивается семимильными шагами.

Люди в материале: Сергей Сизый
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Он осветил Лужники в Москве, высочайшее здание Европы «Лахта-центр» и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – Дворец Независимости, сообщили в...
 
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