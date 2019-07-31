Он осветил Лужники и Эрмитаж: известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Он осветил Лужники в Москве, высочайшее здание Европы «Лахта-центр» и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известный светодизайнер Сергей Сизый рассказывает белорусам, что такое светодизайн, как он меняет мир вокруг нас и как с помощью средств светового дизайна преобразить городскую среду. Цикл лекций стартовал в родном для дизайнера Гомеле.





Сергей Сизый, светодизайнер:

Время не стоит на месте. Сегодня просто утилитарного освещения дорог, улиц недостаточно. Потребности населения возросли, и нам хочется видеть не просто освещенный вечером город, а хочется видеть его красивым. Но все это нужно делать профессионально, чтобы наши города не превратились в Лас-Вегас: не были яркими хаотическими пятнами. Как раз это и есть работа светодизайнера.





Светодиодные и проекционные технологии всего за несколько лет совершили настоящую революцию в освещении городов, а главное – удешевили его на целый порядок. Сейчас отрасль развивается семимильными шагами.