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Он осветил Лужники и Эрмитаж: известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Он осветил Лужники в Москве, высочайшее здание Европы «Лахта-центр» и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известный светодизайнер Сергей Сизый рассказывает белорусам, что такое светодизайн, как он меняет мир вокруг нас и как с помощью средств светового дизайна преобразить городскую среду. Цикл лекций стартовал в родном для дизайнера Гомеле.
Сергей Сизый, светодизайнер:
Светодиодные и проекционные технологии всего за несколько лет совершили настоящую революцию в освещении городов, а главное – удешевили его на целый порядок. Сейчас отрасль развивается семимильными шагами.
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Новости Беларуси. Он осветил Лужники в Москве, высочайшее здание Европы «Лахта-центр» и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а в Беларуси – Дворец Независимости, сообщили в...
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