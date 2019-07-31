|
1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так и на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А также повысить доступность лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями, решить проблемы пожилых граждан и людей с инвалидностью при пользовании общественными местами. Особое внимание – безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)