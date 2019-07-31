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1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды

01.08.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так и на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды

А также повысить доступность лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями, решить проблемы пожилых граждан и людей с инвалидностью при пользовании общественными местами. Особое внимание – безопасности.

1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды

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Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так...
 
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