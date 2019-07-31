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Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

01.08.2019 09:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками.

Белорусский лидер презентовал своему узбекскому коллеге панно «Беларус» и вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Главы государств также пообщались в неформальной обстановке. Местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в 2018 году после его визита в Узбекистан.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе...
 
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