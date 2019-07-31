Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками.

Белорусский лидер презентовал своему узбекскому коллеге панно «Беларус» и вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.









Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста.









Главы государств также пообщались в неформальной обстановке. Местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в 2018 году после его визита в Узбекистан.











