«Яндекс.Станция» будет продаваться в Беларуси за 369 рублей

Источник материала: Tut.by

«Яндекс» скоро представит в Беларуси единую подписку на собственные сервисы под названием «Яндекс.Плюс» и умную колонку «Яндекс.Станция».



Источник: Евгений Крофто

«Яндекс.Станция» позволяет управлять сервисами с помощью голоса, смотреть кино и слушать музыку в хорошем качестве, а «Плюс» дает дополнительные возможности в сервисах «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Такси», «КиноПоиск» и «Яндекс. Диск».

Напомним: «Яндекс.Станция» — это умная колонка «Яндекса» с голосовым помощником Алисой. Благодаря «Алисе» можно голосом управлять музыкой и фильмами, которые пользователь получает с подпиской «Плюс». В компании также отмечают, что «Алиса» может управлять «умным» домом и работает с множеством устройств (Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей).

С 14 августа «Яндекс.Станция» будет продаваться в сетях «Пятый элемент» и «На связи», а также в интернет-магазине 21vek.by за 369 рублей. Владельцы колонки получат годовую подписку «Плюс», а первые покупатели еще и дополнительный промокод на скидку в «Яндекс.Такси».





«Яндекс.Плюс» — это подписка на разные сервисы «Яндекса». В нее входит:

«Яндекс. Музыка» (к запуску в Беларуси появились треки групп «Петля пристрастия», Lavon Volski, Akute, Palina и NaviBand)

Фильмы и сериалы на КиноПоиске, в том числе «эксклюзивные премьеры и популярные сериалы» вроде «Рика и Морти», «Теории большого взрыва», «Слуги народа», «Доктора Кто» и «Бесстыжих»

Постоянная скидка 10% в «Яндекс.Такси» на поездки по тарифам «Комфорт» и «Бизнес», если они доступны в городе

Дополнительные 10 ГБ на «Яндекс.Диске» и скидка 30% на покупку места

На старте «Яндекс.Плюс» продается по сниженной цене — 3,99 рубля в месяц, при этом первый месяц подписки бесплатный. Подписчики «Музыки» уже в «Плюсе»: они получают его автоматически, без доплат.