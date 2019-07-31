|
«Яндекс.Станция» будет продаваться в Беларуси за 369 рублей
Источник материала: Tut.by
«Яндекс» скоро представит в Беларуси единую подписку на собственные сервисы под названием «Яндекс.Плюс» и умную колонку «Яндекс.Станция».
«Яндекс.Станция» позволяет управлять сервисами с помощью голоса, смотреть кино и слушать музыку в хорошем качестве, а «Плюс» дает дополнительные возможности в сервисах «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Такси», «КиноПоиск» и «Яндекс. Диск».
Напомним: «Яндекс.Станция» — это умная колонка «Яндекса» с голосовым помощником Алисой. Благодаря «Алисе» можно голосом управлять музыкой и фильмами, которые пользователь получает с подпиской «Плюс». В компании также отмечают, что «Алиса» может управлять «умным» домом и работает с множеством устройств (Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей).
С 14 августа «Яндекс.Станция» будет продаваться в сетях «Пятый элемент» и «На связи», а также в интернет-магазине 21vek.by за 369 рублей. Владельцы колонки получат годовую подписку «Плюс», а первые покупатели еще и дополнительный промокод на скидку в «Яндекс.Такси».
«Яндекс.Плюс» — это подписка на разные сервисы «Яндекса». В нее входит:
На старте «Яндекс.Плюс» продается по сниженной цене — 3,99 рубля в месяц, при этом первый месяц подписки бесплатный. Подписчики «Музыки» уже в «Плюсе»: они получают его автоматически, без доплат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произойдет 14 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)