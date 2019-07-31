БелАЗ поставит подземную технику в Узбекистан

Источник материала: Ежедневник



фото: gruzovikpress.ru

Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Шахтные самосвалы МоАЗ–65010 и погрузочно-доставочная машина МоАЗ–4035 входят в состав партии подземной техники производства ОАО «БЕЛАЗ», которая будет отгружена в Узбекистан в ближайшее время.

Договоренность о поставке была достигнута во время выставки I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проходившей в конце июля в Минске.

Подземная техника БЕЛАЗа предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ, сообщили на предприятии.