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БелАЗ поставит подземную технику в Узбекистан

01.08.2019 10:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БелАЗ поставит подземную технику в Узбекистан

фото: gruzovikpress.ru

Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Шахтные самосвалы МоАЗ–65010 и погрузочно-доставочная машина МоАЗ–4035 входят в состав партии подземной техники производства ОАО «БЕЛАЗ», которая будет отгружена в Узбекистан в ближайшее время.

Договоренность о поставке была достигнута во время выставки I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проходившей в конце июля в Минске.

Подземная техника БЕЛАЗа предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ, сообщили на предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината.
 
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