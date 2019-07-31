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БелАЗ поставит подземную технику в Узбекистан
01.08.2019 10:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gruzovikpress.ru
Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината.
Шахтные самосвалы МоАЗ–65010 и погрузочно-доставочная машина МоАЗ–4035 входят в состав партии подземной техники производства ОАО «БЕЛАЗ», которая будет отгружена в Узбекистан в ближайшее время.
Договоренность о поставке была достигнута во время выставки I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проходившей в конце июля в Минске.
Подземная техника БЕЛАЗа предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ, сообщили на предприятии.
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Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината.
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