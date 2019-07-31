Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в американском Сан-Хосе

Источник материала: Аргументы и факты

В американском Сан-Хосе продолжается теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В борьбу вступила сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA).

Благодаря высокому рейтингу белоруска начала турнир сразу со второго круга. Ей противостояла американка Коко Вандевей (626), которая возвращается на корт после травмы. Арина Соболенко контролировала ход практически всего поединка и уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал турнира в США Арина Соболенко поспорит с испанкой Карлой Саурес-Наварро (29). Матч предварительно состоится в ночь с 2 на 3 августа по белорусскому часовому поясу.

В борьбе остается еще одна белоруска Виктория Азаренко (38), которая накануне отпраздновала свой 30-летний юбилей. За выход в четвертьфинал наша спортсменка поспорит с хорваткой Донной Векич (25). Матч пройдет 2 августа в 5 утра по белорусскому времени.

Турнир в Сан-Хосе продлится до 4 августа. Кульминацией североамериканской серии соревнований станет последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема US Open-2019, который стартует 26 августа.