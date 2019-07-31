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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в американском Сан-Хосе

01.08.2019 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в американском Сан-Хосе
Фото из открытых источников

В американском Сан-Хосе продолжается теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В борьбу вступила сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA).

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в американском Сан-Хосе Виктория Азаренко победила Армони Тан на старте турнира в Сан-Хосе

Благодаря высокому рейтингу белоруска начала турнир сразу со второго круга. Ей противостояла американка Коко Вандевей (626), которая возвращается на корт после травмы. Арина Соболенко контролировала ход практически всего поединка и уверенно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал турнира в США Арина Соболенко поспорит с испанкой Карлой Саурес-Наварро (29). Матч предварительно состоится в ночь с 2 на 3 августа по белорусскому часовому поясу.

В борьбе остается еще одна белоруска Виктория Азаренко (38), которая накануне отпраздновала свой 30-летний юбилей. За выход в четвертьфинал наша спортсменка поспорит с хорваткой Донной Векич (25). Матч пройдет 2 августа в 5 утра по белорусскому времени.

Турнир в Сан-Хосе продлится до 4 августа. Кульминацией североамериканской серии соревнований станет последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема US Open-2019, который стартует 26 августа.

 
 
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В матче второго круга белорусская спортсменка Арина Соболенко оставила не у дел американку Коко Вандевей.
 
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