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Пчелиное маточное молочко — полезные свойства, как принимать, отзывы

01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Пчелиное маточное молочко, служит источником полезных свойств,  для здоровья. Подробности о пользе продукта пчеловодства станут полезны каждому читателю. Маточное молочко — пища для пчелиной матки, которой пчелы выкармливают от периода ее зарождения, и на протяжении существования.  Продукт представляет собой кремообразную субстанцию белёсого цвета, образующуюся в аллотропических железах пчел – кормилицах.  У молочка  специфический резкий запах со жгучим кисло-сладким вкусом. Свежее молочко  хранят в плотно закрытой емкости, иначе оно имеет свойство окисляться, желтеть и терять полезные качества.  Насыщено удивительными элементами и полезными свойствами, которые задерживают процесс старения. Благодаря ему, личинка за короткий период способна вырастать в несколько раз. Такая пища для матки  во много раз увеличивает ее жизненное существование.

В продаже маточное молочко возможно встретить как в нативном виде( в свежем), так и в сухом. Молочко в нативном состоянии считается более ценным, сухое немного слабее качествами, но тоже эффективно.  Хранение такого продукта, до сбора пасечником происходит в маленьких колбочках из воска. Такие колбочки принято называть “маточники”. Уже из них, молочко добывается для применения в медицинской и косметической сферах.

 
 
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Пчелиное маточное молочко, служит источником полезных свойств,  для здоровья. Подробности о пользе продукта пчеловодства станут полезны каждому читателю....
 
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