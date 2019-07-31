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Пчелиное маточное молочко — полезные свойства, как принимать, отзывы
01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Пчелиное маточное молочко, служит источником полезных свойств, для здоровья. Подробности о пользе продукта пчеловодства станут полезны каждому читателю. Маточное молочко — пища для пчелиной матки, которой пчелы выкармливают от периода ее зарождения, и на протяжении существования. Продукт представляет собой кремообразную субстанцию белёсого цвета, образующуюся в аллотропических железах пчел – кормилицах. У молочка специфический резкий запах со жгучим кисло-сладким вкусом. Свежее молочко хранят в плотно закрытой емкости, иначе оно имеет свойство окисляться, желтеть и терять полезные качества. Насыщено удивительными элементами и полезными свойствами, которые задерживают процесс старения. Благодаря ему, личинка за короткий период способна вырастать в несколько раз. Такая пища для матки во много раз увеличивает ее жизненное существование.
В продаже маточное молочко возможно встретить как в нативном виде( в свежем), так и в сухом. Молочко в нативном состоянии считается более ценным, сухое немного слабее качествами, но тоже эффективно. Хранение такого продукта, до сбора пасечником происходит в маленьких колбочках из воска. Такие колбочки принято называть “маточники”. Уже из них, молочко добывается для применения в медицинской и косметической сферах.
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Пчелиное маточное молочко, служит источником полезных свойств, для здоровья. Подробности о пользе продукта пчеловодства станут полезны каждому читателю....
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