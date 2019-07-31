Гора Кайлас в тибете

Источник материала: Новости Хотимска

В горах Тибета на территории Китая, примерно в 200 километрах от непальской границы, расположена гора Кайлас (Кайлаш). Ни по геологическим показателям, ни по месторасположению она не принадлежит Гималаям, хотя располагается в непосредственной близости, укрытая этой горной цепью.

Ученые считают, что гора Кайлас сперва поднялась из глубин океана, а затем вода и ветер в течение долгих лет придавали ей уникальную правильную пирамидальную форму. Гора, подобно египетским пирамидам, смотрит на все четыре стороны света одновременно.

Некоторые ученые полагают, что Кайлас — вовсе не гора на самом деле, а самая настоящая пирамида, причем возведенная рукотворно непонятно кем и с неизвестно какой целью, а все горы, прилегающие к основной, тоже являются пирамидами, таким образом, это не простой горный хребет, а самая настоящая система пирамид! На южной стороне горы располагается крупная вертикальная трещина, пересекаемая такой же, но горизонтальной. Когда на гору падает тень, трещины затемняются и образуют гигантскую свастику — символ жизни, Солнца, движения. Выглядит это действительно очень внушительно.

В течение долгих тысячелетий эта гора считалась священной среди народов, проживающих в окрестностях. Любой человек, исповедующий индуизм, почтет за счастье увидеть ее хотя бы раз в жизни. В древних индийских писаниях — ведах — сказано, что все Гималаи являются обителью богов, но Кайлас — это любимое место Шивы, который среди индуистов почитается как мастер разрушения иллюзий и очищения от плохой кармы. Вершина горы окутана плотной пеленой тумана, среди которого порой можно увидеть яркие вспышки неизвестного происхождения. В этих вспышках люди якобы замечают многорукое существо. Индуисты считают, что это Шива являет себя миру. Многие люди проводили здесь годы за медитациями в поисках истины. Даже сегодня здесь можно встретить тех, кто провел довольно много времени в медитации. Таких людей очень легко вычислить: их взгляды наполнены любовью и умиротворением, как будто бы они познали больше, чем все живущие. С такими людьми легко и приятно находиться рядом, а покидать их совсем не хочется.