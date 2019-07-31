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Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

01.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Традиционные гости фестиваля наряду с реконструкторами и музыкантами — артисты огненного шоу. В этом году в роли покорителей стихии выступят несколько коллективов, среди которых театр огня «Магратея».

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

С каждым годом в Беларуси всё больше набирают популярность огненные шоу. А театр огня «Магратея» среди своих коллег — один из самых опытных и многочисленных.

Визитной карточкой коллектива стал танцевально-трюковой стиль, который сплетает воедино музыку, танец и специфическую акробатику файер-шоу. Кроме этого, команда создаёт фейерверки и организует огненно-пиротехнические представления.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

— Наших артистов объединяет желание выйти за пределы обыденности и создать неповторимые номера, которые раз за разом будут удивлять зрителей, — рассказывает основатель проекта Александр Роман.

Сейчас в шоу «Магратеи» участвуют 6 постоянных артистов. Название коллектива происходит от названия планеты из серии научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса. А вот костюмы артисты носят в стиле «стимпанк», который подразумевает фантастическое переосмысление XIX века. По словам основателя театра, несмотря на выбор более популярных мелодий для музыкального оформления, в выступлениях они стараются передать особый дух этого направления научной фантастики.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

Помимо организации шоу, «Магратея» занимается активным продвижением культуры огненного шоу и участвует в фестивалях огня самого разного уровня.

Кроме этого, они частые гости праздников исторической и фольклорной направленности. Также команда театра обучает молодых артистов сложному искусству укрощения огня и производит специальный реквизит. На рыцарском фесте коллектив уже выступал несколько раз, а последнее их выступление на сцене нашего праздника средневековой культуры было в 2016 году.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

— Мстиславль нам очень нравится и архитектурой, и нетипичным для Беларуси ландшафтом, — говорят участники проекта. — А вот как артистов нас особенно радует лояльное отношение организаторов и администрации к празднику и работе творческих коллективов. Мы выступали на многих подобных фестивалях, но мстиславский, на наш взгляд, самый лучший в Беларуси.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: театр огня «Магратея»

Фото с официальной страницы ВК театра огня «Магратея»

Выступление коллектива театра огня «Магратея» можно будет посмотреть 3 августа в 23.05 на Замковой горе.

 

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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Традиционные гости фестиваля наряду с реконструкторами и музыкантами — артисты огненного шоу. В этом году в роли покорителей стихии выступят несколько...
 
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