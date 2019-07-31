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Минчанин повредил чужую машину из-за «плохой парковки» и может получить за это до 3 лет

01.08.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 26-летнего предпринимателя задержали за то, что он повредил чужое авто. Мужчина был нетрезв и ему не понравилось, как припарковался водитель Hundai. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Парень шел по проспекту Победителей и заметил, как паркуется Hundai Accent. И то, как это делает водитель подвыпившему минчанину не понравилось. Нравоучитель сделал ему несколько замечаний, однако водитель никак на них не отреагировал.


Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

После того, как водитель вышел из машины и зашел в одно из заведений неподалеку, злоумышленник решил его проучить. Парень подошел к авто и ударил ногой в переднее крыло. Сработала сигнализация и нравоучитель скрылся.


Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

В течение часа «учителя» задержали правоохранители. Как оказалось, раньше он уже привлекался к ответственности за хулиганство и кражи.

— Теперь «мастеру парковки», как минимум, предстоит возместить ущерб на сумму порядка 600 рублей, — сообщает сайт столичного ГУВД.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Действия злоумышленника могут быть квалифицированы по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хулиганство»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь «мастеру парковки», как минимум, предстоит возместить ущерб на сумму порядка 600 рублей, - сообщает сайт столичного ГУВД.
 
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