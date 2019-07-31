Пять лет назад умер один из лучших белорусских футболистов Валентин Белькевич

Источник материала: Tut.by

1 августа 2014 года в Киеве умер один из известнейших белорусских футболистов Валентин Белькевич. На тот момент ему был 41 год, причина смерти — оторвавшийся тромб.



Фото: ua-football.com

Карьеру Белькевич начинал в минском «Динамо», с которым четыре раза становился чемпионом Беларуси (1992−1995 годы) и дважды выиграл Кубок страны (1992, 1994 годы). В 1995 году стал лучшим футболистом страны.

В 1996 году он перебрался в киевское «Динамо» и в дальнейшем стал семикратным чемпионом Украины.

Будучи капитаном киевского «Динамо», Белькевич четыре сезона подряд становился лучшим футболистом чемпионата Украины по оценкам газеты «Команда», а по итогам 2001 и 2003 годов Валентина называли лучшим игроком украинской лиги его коллеги — футболисты и тренеры клубов элитного дивизиона. В результате опросов газеты «Украинский футбол» Белькевич трижды признавался лучшим легионером в чемпионате Украины.

После расставания с киевским «Динамо» в июне 2008 года Белькевич подписал годичный контракт с азербайджанским клубом «Интер». Получив в январе 2009 тренерскую лицензию «А», по взаимному согласию расторг контракт с «Интером» и завершил карьеру игрока.