«Разговаривать по мобильному телефону в транспорте надо запретить!»

Источник материала: Аргументы и факты

Очень рад, что приняли закон о запрете курения на остановках общественного транспорта. Но я бы принял еще один закон: запретил бы разговаривать в транспорте по мобильному телефону.

Ведь это неуважение к другим пассажирам! Недавно ехал в электричке и вынужден был слушать и о родившей Машке, и о пьяном соседе, и о том, что огурцы не всходят, и много других сплетен.

Почему я должен это выслушивать? Ну, разговаривай ты дома с кем хочешь и сколько хочешь. Я понимаю, если звонок важный, но тут просто бескультурье!

К. Луков, Гомель