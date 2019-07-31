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«Разговаривать по мобильному телефону в транспорте надо запретить!»

01.08.2019 11:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Разговаривать по мобильному телефону в транспорте надо запретить!»
АиФ

Очень рад, что приняли закон о запрете курения на остановках общественного транспорта. Но я бы принял еще один закон: запретил бы разговаривать в транспорте по мобильному телефону.

Ведь это неуважение к другим пассажирам! Недавно ехал в электричке и вынужден был слушать и о родившей Машке, и о пьяном соседе, и о том, что огурцы не всходят, и много других сплетен.

Почему я должен это выслушивать? Ну, разговаривай ты дома с кем хочешь и сколько хочешь. Я понимаю, если звонок важный, но тут просто бескультурье!

К. Луков, Гомель

 
 
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"Недавно ехал в электричке и вынужден был слушать и о родившей Машке, и о пьяном соседе, и о том, что огурцы не всходят, и много других сплетен", - пишет читатель "АиФ"...
 
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